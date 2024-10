Sjuka krossen - Dortmund körde över Celtic

Dortmund tog direkt initiativet framför en entusiastisk hemmapublik på Westfalenstadion. Jaime Gittens kom fri med Celtics målvakt Kasper Schmeichel och revs ner av burväktaren. Straff tilldömdes till Dortmund redan efter fem minuters spel.

Fram stegade lagkaptenen Emre Can. Tysken gjorde inga misstag från elvameterspunkten. Bollen gick åt ena hållet, Schmeichel åt det andra, 1-0 var ett faktum.

Kort därefter skulle dock Celtic replikera. Ett inlägg från högerkanten nådde Daizen Maeda och japanen stötte in bollen, till synes med armbågen. Celtic-spelaren höll dock armen längs kroppen och målet godkändes.

Likaläget skulle dock bara vara i någon minut. Direkt på avspark skickade Dortmund upp en lång boll som efter kombinationsspel nådde fram till Karim Adyemi. Anfallaren vräkte upp bollen i nättaket. Efter tre mål på elva minuter var Dortmund åter i ledning.

Efter 29 minuter skulle Adyemi åter skriva in sig i målprotokollet. En hörna för Dortmund hamnade vid tyskens fötter långt ut till vänster i straffområdet. Adeyemi drog till med ett pangskott som överraskade Schmeichel och borrade sig in i nät strax under danskens ribba.

- Wow vilket avslut, kommenterade Celtics tidigare tränare Neil Lennon i BBC.

Adeyemi skulle fortsätta sin lyckade kväll då han ordnade fram Dortmunds andra straff för matchen när fem minuter återstod av halvleken. Tysken kontrollerade en boll i straffområdet och fick då en spark på foten av Celtics rekordförvärv Arne Engels.

Serhou Guirassy tog hand om elvameterssparken och placerade in den i samma hörn som Can 30 minuter tidigare.

Succémannen Adeyemi fullbordade två minuter senare ett hattrick då han placerade in 5-1 till Dortmund med ett välplacerat vänsterskott vid Schmeichels närmsta stolpe.

Celtic var utspelade under de första 45 minuterna.

- Någon måste ta ansvar, basunerade Neil Lennon ut i BBC.

Neil Lennon är en välkänd Celtic-profil. Nordirländaren har tränat Celtic i två sejourer 2010-2014 och 2019-2021 och ledde klubben till flera Champions League-gruppspel. Bland annat basade Lennon över den Celtic-upplaga som besegrade Barcelona i turneringen 2012.

Celtic drog nog en lättnadens suck när Adeyemi behövde bytas ut på grund av skada strax efter att andra halvlek drog igång. Tremålsskytten ersattes av Julien Duranville.

Tonåringen Duranville ville direkt visa sin initiativförmåga och tvingade Schmeichel till att sträcka ut ordentligt när inhopparen avlossade från distans.

Utskåpningen skulle fortsätta. Celtic gav bort bollen på egen planhalva och Dortmund hittade in med bollen till Guirassy. Nyförvärvet inför säsongen fintade bort sin försvarare och placerade in 6-1 i bortre burgaveln.

Och det skulle inte stanna vid tennissiffror. Celtic drällde återigen med bollen som damp ner hos inhopparen Felic Nmecha. Tysken drog till och Schmeichel fick plocka bollen ur nät för sjunde gången.

- Det är en kväll att glömma för Celtic, på så många sätt, slog James McFadden, tidigare skotsk landslagspelare, fast i BBC:s sändning.

7-1 blev också slutresultat. Dortmund bärgade därmed klubbens andra raka seger i Champions Leagues-ligafas. Celtic fick en tung baksmälla efter premiärsegern mot Slovan Bratislava för två veckor sedan.

Startelvor:

Borussia Dortmund: Kobel - Couto, Anton, Schlotterbeck, Ryerson - Gross, Can - Adeyemi, Brandt, Gittens - Guirassy

Celtic: Schmeichel - Johnston, Trusty, Scales, Taylor - Engels, McGregor, Bernardo- Kühn, Furuhashi, Maeda