Tomori efter CL-förlusten: "Oro i början"

Det blev en tung Champions League-kväll för Milan. Edin Dzeko spräckte målnollan efter blott åtta minuter när han sköt in 1-0 på volley för Inter.

Bara några minuter senare utökade Henrich Mchitarjan till 2-0. En mardrömsstart, med andra ord.

- Det var lite oro och nerver i början, tror jag. Vi kom inte riktigt in i det. I den första halvleken spelade vi inte som vi ville, men i andra var vi bättre och pressade dem. Vi är besvikna i dag, men vi kan inte vara det länge, vi ska komma tillbaka, säger Milans mittback Fikayo Tomori till C More och fortsätter:

- Vi hade chanser i den andra halvleken och vi agerade med lite "ilska" i sättet vi gick emot deras mål. Vi kunde varit mer beslutsamma. Vi hade koll på att de är ett farligt lag. Vi måste tro på oss själva inför returen.

Tomori hoppas att Milan ska kunna vända på underläget.

- Det finns ingen mening att vara här om vi inte ska tro på att vi kan ta oss vidare.

Returmötet spelas på tisdag nästa vecka.

