TV: Bayern München slog Barcelona efter blixtmål

På tisdagen ställdes Bayern München mot Barcelona i Champions League. När startelvorna presenterades stod det klart att Robert Lewandowski startade för Barcelona mot sin tidigare klubb Bayern München.

Men han fick lämna den här matchen mållös trots ett jätteläge redan i den 17:e minuten. Lewandowski befann sig inne i straffområdet och fick chansen att gå på ett volleyavslut, men målkungen hittade inte rätt den gången.

- Oj, hur ofta missar Lewandowski rakt framför mål med en normalt enkel volley för honom? Det ser vi inte ofta. Oj, vilken chans, sa C More- och Telia-expertkommentatorn Hasse Backe.

Barcelona var spelförande under den första halvtimmen. Hemmalaget i München var dock inte ofarligt. Bland annat hade Marcel Sabitzer ett giftigt avslut precis utanför stolpen i den 30:e minuten.

0-0 var ställningen i paus.

Precis efter halvtid var Raphinha nära att bryta dödläget med ett skott från distans. Det smet utanför stolpen.

Efter 50 minuter tog Bayern München ledningen. Lucas Hernandez knoppade in en hörna från Joshua Kimmich.

- Hernandez kommer loss från Marcos Alonso, som blir bolltittanade. Det är mycket power på det viset som Hernandez löper in på och ter Stegen är chanslös, sa Backe.

Fyra minuter senare rullade Leroy Sané in 2-0 för Bayern München efter ett mönsteranfall, där Jamal Musiala spelade fram till målet.

- Ett briljant anfall! utbrast Hasse Backe.

Barcelonas Pedri fick en gyllene chans att reducera till 2-1 efter timmens spel. Mittfältaren blev fri inne i straffområdet, men hans chipp var för svag och prickade stolpen.

Närmare än så kom inte Barcelona. Matchen slutade 2-0.

Bayern München har vunnit sina två första matcher i CL-gruppspelet, mot Inter och Barcelona. Barcelona å sin sida står på tre inspelade poäng, lika många som Inter, efter två matcher. Viktoria Plzen ligger sist i gruppen på noll poäng.

- Vi visste att det här skulle bli en tuff match. Men vi hade vår taktik, vi hade vår inställning och vi hade en plan som vi försökte utföra så utförligt som möjligt. Tyvärr fick vi inte in något mål i första halvlek, men vi höll huvudet högt. I andra halvlek pratade vi om var vi kunde skada dem och sedan gjorde vi två snabba mål, säger Alphonso Davies till Telia och C More.

I nästa omgång möter Bayern München Viktoria Plzen medan Barcelona ställs mot Inter.

Startelvor:

Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Sané, Müller, Musiala - Mané.

Barcelona: ter Stegen - Kounde, Araujo, Christensen, Alonso - Pedri, Busquets, Gavi - Dembele, Lewandowski, Raphinha.