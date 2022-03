TV: Benzema stal rubrikerna - skickade Real Madrid till kvartsfinal efter hattrick mot PSG

Kylian Mbappé var det givna samtalsämnet inför Champions League-åttondelsfinalen mellan Real Madrid och Paris Saint-Germain på Santiago Bernabéu. Fransmannen, som avgjorde med sitt 1-0-mål för PSG på tilläggstid i hemmamötet, har själv berättat att han ville lämna för Real Madrid i somras.

I kväll fanns Mbappé med i PSG:s startelva, där han bildade anfallstrio med Lionel Messi och Neymar. För Real Madrid startade en viss Karim Benzema på topp.

Efter en tillknäppt inledning på matchen kom Benzema nära att ge hemmalaget ledningen mitt i första halvlek, men fransmannens avslut styrdes ut till hörna efter en jätteräddning av PSG-målvakten Gianuigi Donnarumma.

Med dryga halvtimmen spelad slog Mbappé bollen i nät, men målet dömdes bort efter en offside på PSG:s vänsterback Nuno Mendes i uppbyggnaden.

Några minuter senare var det inget snack om saken. Neymar slog bollen i djupled till Mbappé som stack i väg på kontring. Mbappé kom i vänsterinnerposition, utmanade David Alaba och slog bollen i nät nere vid den första stolpen via handen på Real Madrid-målvakten Thibaut Courtois. 0-1 stod sig sedan till halvtidsvilan.

En bit in i andra halvlek hade Mbappé bollen i nät igen, men även den här gången blev målet bortdömt för offside.

Kort därpå bjöd i stället Donnarumma in Real Madrid i matchen när han pressades av Benzema och slog bort bollen i eget straffområde. Bollen hamnade hos Vinicius Jr som gav Benzema öppet mål, varpå fransmannen slog in 1-1 efter 61 minuters spel.

- Donnarumma har rejält sopat till det. Stor irritation i PSG-laget samtidigt som Karim Benzema öppnar hela spelet för Madrid. Han vill ha frispark i den situationen, Donnarumma, säger Telia och C Mores kommentator Lasse Granqvist.

- Det har jag svårt att se att han ska få där. Det blir en duell och den godkänns av domarna. Ett kraftigt misstag av Donnarumma, säger expertkommentatorn Hasse Backe.

Donnarumma fick gult kort i samband med målet efter protester mot domaren.

Det skulle bli än värre för PSG och Donnarumma senare i matchen. Benzema nöjde sig nämligen inte med att göra ett mål.

I den 76:e minuten slog Benzema in 2-1 från nära håll efter passning från Luka Modric - och direkt på avsparken efter målet högg Benzema till på nytt. Han snappade upp en misslyckad passning från PSG-backen Marquinhos i straffområdet och stötte in 3-1 i öppen bur. Vild glädje bröt ut bland såväl spelare som supportrar på Bernabéu efter målet.

- Har ni sett!?, Har ni sett!? Det är ett till mål av Benzema! Un, deux, trois (ett, två, tre), Benzema! Och Paris Saint-Germain har fullständigt rasat samman, säger Lasse Granqvist.

Med sin ålder på 34 år och 80 dagar är Benzema dessutom den äldste hattrickskytten någonsin i Champions League sedan starten 1992/1993.

Real Madrid höll därefter undan och vann matchen med 3-1 och är därmed vidare till kvartsfinal efter sammanlagt 3-2 i dubbelmötet. PSG får inrikta sig på den inhemska fotbollen framöver.

- Vi behövde fansen och det här är för dem. Det var en väldigt svår match, men vi tryckte på fram till slutet och vi förtjänar segern. Vi förlorade första matchen, de tog ledningen med 1-0 i kväll, men våra fans pushade oss att ge allt till slutsignalen, säger Benzema till Uefa och fortsätter:

- Vi tryckte på, vi släppte in ett mål, men vi var säkra på att vi skulle skapa chanser. Vi visste att PSG är ett lag som får det svårare om du sätter dem under press. När du tar bollen från dem, när du sätter dem under press, då kan de inte nå fram till de tre där uppe.

Startelvor:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Nacho - Modric, Kroos, Valverde - Asensio, Benzema, Vinicius Jr.

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Verratti, Paredes - Neymar, Messi, Mbappé.

34 - At the age of 34 years and 80 days, Karim Benzema has become the oldest player to score a UEFA Champions League hat-trick, taking the mantle from Olivier Giroud. There were just 106 seconds between the Frenchman's second and third goals this evening. Goosebumps. pic.twitter.com/XPcdhIAuAi