TV: Kaos i CL-lottningen - fel lag drogs ur potten: "Har aldrig varit med om det här tidigare"

Under måndagen lottades åttondelsfinalerna i Champions League. Förutsättningarna var tydliga inför: Lag från samma land kan inte lottas mot varandra - och inte heller kan man ställas mot laget som gick vidare från samma grupp.

Tydligt. Trots det lyckades Uefa-representanterna ställa till det.

När Andrej Arsjavin skulle dra en motståndare till Villarreal drog den tidigare Arsenal-spelaren Manchester United. Förvirring uppstod. Anledningen? Villarreal kunde inte lottas mot Manchester United eftersom lagen gick vidare som etta och tvåa från samma grupp.

Detta påtalades på scenen, varpå ett nytt lag drogs från potten. Villarreal lottades då mot Manchester City, medan Manchester United fick madrömslotten: Paris Saint-Germain.

- De har lätt att hålla sig för skratt just nu. Det här har jag aldrig varit med om tidigare, säger C Mores kommentator Gusten Dahlin i sändningen, och får medhåll av Olof Lundh:

- Alla konspirationsteoretiker kommer att go banans. Vi kan konstatera att Uefa har haft bättre lottningar.

The Athletic-journalisten Raphael Honigstein skrev på Twitter kort därefter att han "inte kunde se hur Uefa kan låta lottningen stå kvar" efter det som hänt. Detta då han påstår att Manchester Uniteds boll inte låg i potten när Atletico Madrid motståndare skulle dras.

Senare bekräftade Uefa att lottningen kommer att göras om på grund av ett "tekniskt problem". Omlottningen kommer att ske klockan 15.00 under måndagseftermiddagen.

Samtliga åttondelsfinaler kommer då att lottas om.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET.