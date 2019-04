TV: Manchester United sänkt av målvaktstavla - Barcelona vidare till semifinal

Manchester United hade ett svårt utgångläge inför returmötet med Barcelona på bortaplan. Det engelska laget förlorade med 1-0 på hemmaplan.

Med Victor Nilsson Lindelöf tillbaka i startelvan (vilade i helgen mot West Ham) som högerback inledde Manchester United starkt. Marcus Rashford hade ett skott i ribban några sekunder in i matchen. Men sedan vaknade Barcelona till liv och framför allt Lionel Messi.

Efter dryga kvarten bröt hemmalaget högt upp på och bollen hamnade hos argentinaren. Messi bröt in från högerkanten och curlade in 1-0 och sammanlagt 2-0.

Uppförsbacken kom dock att bli än brantare för Manchester United. Minuter efter att Lionel Messi 2-0. Men det borde David De Gea i Manchester United-målet ha tagit. Barcelona bröt återigen högt upp på Manchester Uniteds planhalva och bollen gick till Messi. Argentinaren avancerade och fick i väg ett löst avslut mot mål. Men trots skottet brist på kraft slank bollen in under David De Gea. Målvakten var märkbart besviken över att ha släppt in målet.

I den andra halvleken utökade Barça sin ledning på nytt efter att Philippe Coutinho knorrat in 3-0 och sammanlagt 4-0. Därefter hade hemmalaget på Camp Nou kontroll på tillställningen och laget spelade egentligen bara av matchen. United hade visserligen ett bra läge i slutet genom Alexis Sanchez, men närmare än så kom inte laget. Barcelona är klart för semifinal.

- Du kan inte göra misstag i den här typen av matchen. Vi dominerade första 15 minuterna, vi hade chanser och matchen hade kunnat vara annorlunda, säger Jesse Lingard till BT Sport enligt BBC.

Lingard kunde dock inte låta bli att hylla Lionel Messi efter matchen.

- Lionel Messi tog med sitt "A-game" I kväll, han är en av de bästa I världen. Allt vi kan göra är att gå vidare, vi har en stor vecka framför oss. Vi var hela tiden ”underdogs”.

Se samtliga mål från matchen i Sporten i spelaren ovan.

Fotnot: A-game innebär sitt bästa spel.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur -Messi, Suárez, Coutinho.

Manchester United: De Gea - Nilsson Lindelöf, Jones, Smalling, Young - Fred, McTominay, Pogba - Martial, Lingard, Rashford