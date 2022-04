TV: Real-hjältens förklaring till upphämtningen: "Då händer det någonting"

Champions League

Rodrygo gjorde 1-3-målet som såg till att Real Madrid tog matchen mot Chelsea till förlängning, där de sedan drog längsta strået.

Till C More förklarar han hemligheten om hur han lyckades få in den viktiga reduceringen.

- När man sätter på sig den här tröjan, med det här klubbmärket, då händer det någonting, säger Rodrygo till C More.