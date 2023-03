TV: Tomori avslöjar Zlatan-meddelanden: "En stor del av vårt lag"

Milan slog under onsdagskvällen ut Tottenham och gick vidare till kvartsfinal i Champions League. Milan vann med 1-0 i första mötet och kryssade i kväll i returen i London.

Milan-backen Fikayo Tomori är lycklig efter kvartsfinalavancemanget.

- Jag tycker att vi spelade väldigt bra och hanterade matchen väldigt bra. En klubb som Milan vill vara i kvartsfinal, och det var ett mål för oss att uppnå det när vi gick in i säsongen. Vi är väldigt glada, säger Tomori till C More och fortsätter:

- Jag tycker att hela laget spelade väldigt bra defensivt i båda matcherna. De hade inte så många heta chanser, så vi hanterade det bra. Vi vet hur farliga de kan vara, så vi är väldigt nöjda med hur vi försvarade oss som lag och spelade som lag. Vi är väldigt glada.

Tomori menar även att det var speciellt för honom att spela i England igen. Han är uppväxt på de brittiska öarna och är fostrad i Chelsea, men flyttade till Milano 2021.

- Det är självklart trevligt att vara tillbaka i England och vinna mot Tottenham över två matcher. Jag är uppväxt i England och min familj och mina vänner var här, så det var väldigt trevligt för mig.

Milan fick samtidigt klara sig utan svensken Zlatan Ibrahimovic, som sedan tidigare inte är med i Milans Champions League-trupp. På C Mores fråga om det möjligen var ett misstag är engelsmannens svar:

- Jag vet inte, det är upp till tränaren (Stefano Pioli). Zlatan har haft problem med skador det senaste året, och han ger så mycket till omklädningsrummet, även när han inte är med i truppen. Jag är säker på att han hade velat vara med, men det är upp till tränaren och till de som tar sådana beslut, men han har inflytande i omklädningsrummet.

Tomori avslöjar vidare att Ibrahimovic skickade meddelanden inför avspark.

- Inför matchen skickade han meddelanden till alla och pushade. Han är en stor del av vårt lag, säger mittbacken.

Tomori hoppas nu att Milan går långt i Champions League-slutspelet.

- Om vi spelar så här och som vi gjorde i de här två matcherna kan vi orsaka problem för lag. Nu blir det mer seriöst och svårare, men jag tycker inte att vi ska vara rädda för något lag. Vi ska gå in självsäkra och om vi spelar vårt spel kan vi orsaka problem och vinna matcher, säger han.

