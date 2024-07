Skandalscener: Fansen försökte krypa genom ventilationen

Finalen i Copa America mellan Argentina och Colombia var tänkt att dra igång klockan 02.00, svensk tid. Men så blev det inte.

Istället sparkade bataljen igång 75 minuter senare. Detta till följd av att kaos utbröt en stund innan den tänkta avsparken.

På klipp som figurerar på diverse sociala medier kan man se hur colombianska fans utan biljett försöker ta sig in på arenan genom att bryta sig igenom grindar. En video på sociala medier visar dessutom hur supportrarna försöker klätta in på arenan - via ventilationsssystemet.

Matchen slutade 1-0 till Argentina. Läs mer om matchen här.