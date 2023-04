Bengtsson jagar ny ligatitel - stod för bicykleta i krysset: "En världsklassträff"

Leo Bengtsson, som har en bakgrund i Hammarby IF och i BK Häcken, lämnade förra sommaren Hisingen för Aris Limassol på Cypern, och har under säsongen varit ordinarie i toppklubben.

Bengtsson har levererat åtta mål och fyra assist på 32 matcher, och fick nyligen fira en riktig drömträff, då han slog till med en bicykleta i krysset i 3-0-segern mot Omonia i ligan.

Nu berättar Bengtsson mer om drömmålet, som betydde att Aris gick upp i serieledning.

- Den får jag faktiskt vara nöjd med, det var första gången jag gjorde en sådan i min seniorkarriär. Jag minns situationen när jag var där inne. Jag trodde aldrig att jag skulle nå bollen, men jag slängde mig upp för att nå den, och sedan blev det en världsklassträff, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag kände knappt att jag träffade bollen, och sedan seglade den upp i bortre maskan. Det var en otroligt skön känsla och en viktig match också, då vi gick upp i serieledning.

Hur gick tankarna precis efteråt?

- Det var en otrolig känsla, och min familj var på besök, så de var på läktaren. Då var det kul att bjuda på den. Jag fattade inte så mycket i början, men det var en jäkla skön känsla i kroppen.

Vad har du fått för reaktioner?

- Jag har sett lite och pratat med kompisar i Sverige och gamla lagkamrater, så det har varit många positiva ord. Det är bara roligt och kul att höra.

Bengtsson tycker vidare att det så här långt har varit en lyckad flytt till Aris.

- Jag hade förhoppningar om att spela och vara i en utvecklande miljö, vilket varit fallet sedan jag kom. Jag visste inte så mycket om ligan, men det har varit utvecklande och speciellt nu i slutspelet, där topp-6-lagen möter varandra två gånger, vilket gör att det är riktigt bra matcher. Det har känts bra, och när man tar nästa steg vill man ha speltid, vilket jag fått, så de har hittat en bra roll för mig i laget.

24-åringen är även nöjd med sin poängproduktion, men tycker sig också ha mer i sig framöver.

- Jag vill alltid mer, då jag inte är nöjd, men det har känts bra hittills. Jag har producerat poäng och har bidragit till laget. Nu är det fem matcher kvar, fem finaler, så jag hoppas bidra med poäng.

Aris toppar just nu tabellen med en poäng ner till tvåan Apoel, och har därmed slagläge i titeljakten.

- Det är spännande och roligt. Man märker på intensiteteten på träningarna och matcherna att det närmar sig slutet. Alla lägger i den sista växeln. Vi har jagat hela säsongen och varit tvåa, trea och fyra och nu har vi knipit förstaplatsen. Vi ska behålla den nu i stället för att jaga, vilket är en tuff uppgift, men det är roligt. Jag ser fram emot slutet, säger han.

Bengtsson menar att det skulle vara stort för honom med en ny titel.

- Det skulle betyda mycket. Jag fick en med Häcken och om det nu skulle bli en ny på nästa äventyr, så skulle det betyda jättemycket. Jag spelar för att vinna titlar, och det är därför jag är här.

24-åringen bärgade i fjol sin första ligatitel, då han gjorde 13 allsvenska matcher under vårsäsongen - innan han lämnade för Aris - när Häcken blev svensk mästare. Han följde sluttampen från Cypern.

- Det var fantastiskt. Jag tycker att Häcken spelar finast fotboll i Sverige, så när jag satt och tittade hade jag ett leende på läpparna och njöt när de spelade och vann guld. Det var fantastiskt.

Bengtsson kunde inte vara med på Hisingen-klubbens guldfirande, men har hämtat ut sin medalj.

- Det blev inte något firande, då det var mitt under säsongen här, men jag ska svänga förbi grabbarna när säsongen är över här. Jag ska försöka tajma in när de möter Göteborg.

Bengtssons Aris ställs på måndag mot Pafos på hemmaplan i ligaspelet.

Se drömmålet i tweeten längst ner i artikeln.

Leo Bengtsson did this last night for @ArisLimassol @nordicfootpod pic.twitter.com/hhC7yV0LUZ