Brorsson förklarar kryptointresset: "Det fascinerade mig väldigt mycket"

En stereotyp av elitfotbollsspelare är att de tränar varje dag och sedan åker hem och spelar tv-spel, golf eller fikar på stan.

Alla är inte sådana.

I alla fall inte tidigare Malmö FF-backen Franz Brorsson, numera i cypriotiska Aris Limassol.

Han ägnar sin fritid på att läsa på om, och hålla sig uppdaterad kring, ekonomi. Däri har Brorsson ett stort intresse, och bland annat intresserar han sig för kryptovaluta.

- Som fotbollsspelare har vi ganska mycket tid. Många spelar Fifa. Jag tycker att det är slöseri med tid. Jag började läsa böcker om ekonomi, hur ekonomi och pengar fungerar och vad pengar egentligen är när jag var runt 19-20 år. Då kom jag in på krypto, och i början var det framför allt bitcoin. Det fascinerade mig väldigt mycket och det känns som att det växer för varje år, säger Brorsson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag blev fascinerad av att en stat inte kan påverka kryptovalutan, det går till exempel inte trycka mer bitcoin. Det som fascinerar är att det är svårt att manipulera det och ta det från en individ. Jag såg att Indien skulle stänga ner sina banker vissa dagar till skillnad från krypto och blockchain som ständigt är igång. Förra året låg Swedbank nere i flera timmar. Systemen som vi har nu känns väldigt skört.

Då använder du dig av bitcoin istället, eller hur ser det ut?

- Ja. I Sverige och västvärlden kanske vi inte behöver det. Men i fattiga länder, som till exempel Venezuela, kanske det behövs.

Kryptovaluta, som exempelvis bitcoin, är virtuell och står utan centralt reglerande instanser, som bankinstitutioner och stater.

Brorsson själv spår att kryptovaluta kommer att bli allt vanligare i framtiden. Och kanske kommer elitidrottsmän även kunna få betalt i digital valuta inom ett par år. Brorsson själv har inte fört frågan på tal, men tror att det kan bli så.

- Vi är inte där än. Men kanske i framtiden. I USA har väl vissa storstjärnor försökt få betalt i kryptovaluta. Jag tror att det kommer att bli vanligare i framtiden. I USA kan man spara i bitcoin i sina pensioner. Det kommer långsamt.

Det låter som du hoppas på en sådan utveckling?

- Om man är långsiktig och tittar fem-tio år framåt, absolut.

Läser du fortfarande mycket om ekonomi?

- Absolut. Vi har mycket tid. Det blir mycket information om vad som händer i världen, framför allt i ekonomin.

Hur går det för dig på börsen?

- Det har varit oroligt senaste tiden. Alla tillgångar - fastigheter, aktier och krypto - har gått ner. Det har sett bättre ut. Men det beror också hur man ser på det. Man får mer tillgångar, som aktier och krypto, för pengarna just nu. Om man är långsiktig kan det vara positivt också.

Men det är inte ekonom eller investerare som är Brorssons huvudsakliga arbete. Det är att vara fotbollsspelare.

I vintras lämnade han Malmö FF för Aris Limassol.

Under sitt första halvår i den cypriotiska klubben var han med och förde laget till en historisk fjärdeplats i ligan, vilket också innebar att klubben kvalade till Europa League. Där blev det uttåg i direkt i den andra omgången mot Neftchi Baku.

Den här säsongen har Aris Limassol startat starkt och laget leder för tillfället ligan efter att ha inlett med fyra segrar och en förlust. Brorsson har spelat samtliga 90 minuter i samtliga matcher och stormtrivs i klubben.

- Jag har en viktig roll i laget och tar stort ansvar. Det känns skönt att få förtroende från både ägare, klubb och tränare. I Malmö var det många bra och äldre spelare. Här är det en väldigt ung trupp senaste tiden. Jag är en av de äldre spelarna i laget trots att jag bara är 26 år. Det är alltid kul att axla ansvar.

Hur känner du dig som ledare?

- Då brukar jag leverera som bäst. När man själv måste göra en bra match så växer jag som spelare. Jag brukar leverera när jag behöver det. Det trivs jag bra med.

I somras fick 26-åringen också en svensk lagkamrat i Leo Bengtsson, senast i Häcken. De två har kommit varandra nära direkt.

- Det är alltid enklare när man får tala sitt eget språk. Man har samma kultur och samma syn på mycket. Det är en kille som jag klickar väldigt bra med utanför planen. Det känns som vi har känt varandra hur länge som helst trots att vi bara känt varandra någon månad. Det är skönt att vi ”connectat” bra.

En annan, ny lagkamrat till Brorsson är Aleksandr Kokorin. Ja, den Aleksandr Kokorin. Den skandalomsusade ryssen blev dömd till fängelse i ett år och sex månader år 2019 efter att han, tillsammans med Pavel Mamajev, bland annat gått bärskargång och överfallit en person på ett café samt att vandaliserat en bil. De båda släpptes sedan i förtid.

Brorsson upplever att den tidigare ryske landslagsmannen har lugnat ner sig med åren och Kokorin berättar emellanåt om hur tiden i fängelse var.

- Han skojar själv om det ibland, säger Brorsson och skrattar.

- Han spelade ping-pong när han satt i fängelset. Han sa att han spelade ping-pong och chillade. Han är en skön kille, väldigt obrydd. Det känns som han tar livet med en klackspark.

Du vågar i alla fall prata med honom?

- Ja. Han är snäll än så länge i alla fall.

Tränare i Aris Limassol är vitryske Aleksej Shpilevskij, 34. Hans spelfilosofi påminner lite om Uwe Röslers, tycker Brorsson.

- Vi har tränat väldigt hårt och har en taktik som är ovanlig här nere, det är tyskinspirerat. Det är hög press och full fart framåt med många snabba spelare. Vår tränare är väldigt ambitiös och är väldigt noggrann med detaljerna. Vi har videomöten varje dag.

Utvecklas du i den miljön?

- Absolut. Han har många vettiga saker som man kan ta med sig. Jag har haft en tysk tränare innan. Han är en ung tränare, bara 34 år gammal. Han är väldigt ambitiös. Går laget bra är det också lättare för en själv.

Säsongen är precis inledd, men vad vad har ni för mål den här säsongen?

- Vårt mål är att vinna ligan. Det är ett stort mål. Jag tror inte så många räknar med att vi ska vinna i och med att det är många klubbar som satsar. Pafos har värvat in många spelare, bland annat Muamer Tankovic. Ael Limassol värvade in Alexander Kacaniklic och massa andra storspelare. Det är många klubbar som har köpt mycket. Det känns som många ryska ägare har kommit in i bilden. Det känns som många lag har större budget än förra säsongen. Det är väldigt öppet. Det är inte som i allsvenskan eller Danmark där det vanligtvis är två-tre topplag. Här kan alla slå alla.