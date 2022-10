Brorsson hjälte - Limassol närmar sig Pafos

"Svensklaget" Aris Limassol, med Franz Brorsson och Leo Bengtsson i klubben, tampas i toppen av tabellen i Cypern, och bärgade under måndagen en ny seger mot Doxa Katokopia i ligaspelet.

I den 69:e minuten klev Brorsson fram för sitt lag, och satte dit 2-1, vilket blev det avgörande målet till samma slutresultat i ligamötet. Brorsson spelade även hela matchen, medan Bengtsson blev utbytt i andra halvlek.

Aris Limassol är på andra plats med två poäng upp till Pafos i serieledning i ligan.

68’ – GOOOAL! ⚽️



Franz Brorsson smashed the ball into the net after the cross from the corner 🟢