Franz Brorsson och Leo Bengtsson cypriotiska mästare

Franz Brorsson och Leo Bengtsson kan efter 1-0 hemma mot Omonia titulera sig ligamästare.

Aris Limassol har aldrig tidigare vunnit den cypriotiska ligan men efter kvällens seger efter ett straffmål av Yannick Gomis står det klart att man är mästare för för första gången.

Både Franz Brorsson och Leo Bengtsson startade för Aris i mästarmatchen och i laget finns även förre Djurgårds-spelaren Mihlali Mayambela.

En match återstår av ligan och Aris har nu sex poäng ner till Apoel, ett ointagbart försprång.

Leo Bengtsson har under säsongen noterats för åtta mål och fem assist på 36 matcher. Franz Brorsson har även han varit en nyckelspelare i guldsäsongen för Aris. Förre MFF-mittbacken har gjort ett mål på 35 framträdanden.

⚡️ARIS LIMASSOL – CHAMPIONS 2022-2023!



For the first time ever in 93 years of existence, ARIS wins the championship! Season 2022-23 will go down in history books!



ARIS will represent Cyprus in Champions League qualification in 2023-24 season.



WE ARE THE CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/mwpw1s9PED