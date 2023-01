Fem spaningar: "Är Jonas Eidevall hänsynslös eller bara målmedveten?"

Transferfönstret i Europa är vidöppet

Transferfönstrets öppnande skapar som vanligt rubriker runt om i Europa samtidigt som klubbarna i damallsvenskan också förbereder sig inför en ny säsong. Tittar på i sociala medier och de stora medierna i framförallt England så ntresset bland damfotbollsfansen större ut än någonsin när det kommer till vilka av de rutinerade spelarna som byter klubbar eller de unga, råa talangerna som klubbarna plockar in utanför Englands gränser. För den som är intresserad så kan jag säga att en klubb i Norge kan vara något att hålla koll på då det ser ut att bli en liten spelarflykt efter den framgångsrika säsongen med ligatitel och cupvinst. SK Branns landslagsspelare Guro Bergsvand presenterades häromdagen för Brighton Hove & Albion i England och både den damallsvenska bekantingen Therese Sessy Åsland och Lisa Fjeldstad Naalsund ryktas till andra klubbar i Europa.

Det måste ändå tilläggas att de två stora snackisarna utanför Sveriges gränser den här veckan är Bethany Englands transfer från Chelsea till Tottenham och Arsenals trotjänare; Jordan Nobbs som efter 12 år i Londonklubben har skrivit på för Aston Villa. Affären mellan ligamästarna Chelsea och Tottenham sägs vara en rekordsumma inom Women’s Super League - 250.000 pund, (ca 3,2 miljoner svenska kronor) när det gäller Beth Englands utträde ur Chelsea.

Att England som är engelsk landslagsspelare har fått lida pin och nötit bänk sedan den australiensiska storstjärnan Sam Kerr kom till klubben i mitten av säsongen 2019/20 har förmodligen spelat en stor roll i anfallarens beslut att lämna de flerfaldiga engelska ligamästarna där Johanna Rytting Kaneryd, Magdalena Eriksson och Zećira Mušovic finns. De två sistnämnda har kontrakt med klubben till i sommar och det återstår att se om kapten Eriksson lämnar skeppet Chelsea efter sex år i London eller om det är en kontraktsförlängning på gång.

Fotbollen är ju hänsynslös på det viset men det går ju ändå inte att låta bli att resonera kring det faktum att innan Sam Kerr kom till Chelsea så var Bethany England riktigt, riktigt het. 2020 var hon anledningen till att de blå från huvudstaden bärgade sin första Continental Cup-titel någonsin när hon på övertid gjorde det här målet nedan och hon vann då också pris som ligans bästa spelare efter att ha gjort 21 mål på 24 matcher samtidigt som Chelsea bärgade ligatiteln mitt i coronapandemin på flest poäng per match i genomsnitt.

5⃣In 2020, Beth England lead Chelsea to its first ever Conti Cup victory scoring both goals in the 2-1 win over Arsenal including a dying mins winner against our London rivals.pic.twitter.com/guLJ5EiXZW — Chelsea Women Daily (@CFCWdaily) December 28, 2022

Sam Kerrs ankomst till Europa visade väl bara på hur marknaden också har ändrats när det gäller annat än fotbollen och hon var en profil, både för Chelseas klädsponsor Nike men också i sociala medier där hon efter sina framgångar i den amerikanska ligan med Chicago Red Stars också hade byggt sitt varumärke. I DAZN’s sex delar långa dokumentär “One team, One Dream - This is Chelsea, får man chansen att följa Kerrs transfer och förhandling med klubben på lite närmare håll bakom kulisserna samtidigt som man får en intressant inblick i Emma Hayes dagliga arbete med träning och spelare.

Jonas Eidevall i Arsenal

Även Jordan Nobbs exit från den svenska tränaren, Jonas Eidevalls Arsenal, har varit en snackis de senaste dagarna. Nobbs har varit 12 år i klubben och ses definitivt som en legendar bland fansen. För en transfersumma som sägs vara 30-35.000 pund har mittfältaren anslutit till Aston Villa där anfallsstjärnan Rachel Daly också finns sedan ett halvår tillbaka. Daly som också syntes flitigt i den engelska startelvan i sommaren EM, fast då som vänsterback, är en av få landslagsspelare som har huserat utomlands de senaste åren, nämligen i Houston Dash i NWSL. Villa tränas av Carla Ward som ryktas vara en av namnen som skulle florera de kommande åren om England skulle byta landslagscoach.

Nåväl, tillbaka till Arsenal och Eidevall. Den svenske tränaren har numer också plockat in sin gamla parhäst från FC Rosengård, assisterande Patrick Winqvist. Förra säsongen spåddes samarbetet mellan superstjärnan Vivianne Miedema och Stina Blackstenius kunna vara det som gjoirde att Arsenal puttade ner Chelsea från tronen. I ligaspelet såg det intressant ut, först slog man Chelsea hemma i öppningsmatchen på Emirates Stadium med 3-2 och på Kingsmeadow i returmötet blev det mållöst. En förlust mot bottenlaget Birmingham, som senare var det laget som puttades ner en division, fällde nog avgörandet för Eidevall och Arsenal som igen fick se Hayes Chelsea lyfta bucklan. Det är jämt i toppen i den engelska ligan och så även i år.

Att Nobbs har fått snålt med speltid sedan Eidevall kom till klubben har orsakat splittrade känslor bland fans och så även i engelsk media. Trots det så har svensken, känd för sitt höga fotbolls-IQ, skördat framgångar i sitt sätt med hur han vill att man ska spela fotboll. Inte minst när man bortaslog stora, starka Lyon i Champions Leagues gruppspel i höstas med hela 5-1. Stundtals såg Arsenal ut som självaste Barcelona när man spelades sig ur Lyons första press.

När Eidevall bänkade Miedema i början av säsongen till förmån för Frida Leonhardsen Maanum höjdes flera ögonbryn men resultatet kan ingen klaga på. Norskan har blommat ut ordentligt på Arsenals mittfält och någon säger mig att nederländskans korsbandsskada (även om det är djup tragisk och hemsk på alla sätt) inte kommer att påverka Jonas Eideball (som han skämtsamt kallas ibland när det går bra) och hans sätt spela fotboll. Arsenals trupp i sig om man jämför med Chelsea är liten och det återstår dock att se om svensken kan rodda andra halvan av säsongen nu med Miedema och EM:s mest värdefulla spelare; Beth Mead frånvarande på grund av sina korsbandsskador, exiten från Nobbs och hur man värvar i fönstret. Hur som helst, spännande tider!

Damfotbollsmatch i tittartoppen i Tyskland

I Tyskland släpptes en lista över matcher med flest TV-tittare i veckan. För första gången toppade en damfotbollsmatch listan men de återfanns också flera sådana i topp 10. Såklart var det EM-finalen som blev nummer ett. Jag ska inte grotta nåt djupare i det men tycker ändå att det är värt att nämna - av flera anledningar.

For the first time ever a women’s football game is at the top of this list over most viewed on TV in Germany



👏 👏 👏 https://t.co/GKFDo6wStW — 𝐌𝐢𝐚 𝐄𝐫𝐢𝐤𝐬𝐬𝐨𝐧 (@mia_eriksson) January 4, 2023

Liga F i Spanien startar igen

I helgen startar den spanska ligan igen efter ett relativt kort jul- och nyårsuppehåll. Fridolina Rolfös Barcelona inleder andra halvan av säsongen hemma på Johan Cryuff mot Sevilla på lördag 18:15 och ligatvåan Real Madrid med Freja Olofsson i laget inleder med ett derby borta mot Madrid CFF på söndag 18:00. Alla matcher i den spanska damligan går att se på DAZN och de flesta går dessutom att se på kanalens Youtube helt gratis och utan geografiska restriktioner.

Extra kul att se att Barcas stora profil och Balon d’0r-vinnaren Alexia Putellas är ute på gräset och springer igen efter sin korsbandsskada men också Norges Caroline Graham Hansen är tillbaka i träning efter sin skada i baksida lår som hon oturligt nog ådrog sig på Malmö IP under hösten när man mötte Rosengård på bortaplan.

Alexia Putellas has her football boots on and is back running 🤩



📸 @FCBfemeni pic.twitter.com/VKyiaur5ia — DAZN Football (@DAZNFootball) December 30, 2022

Nästa generation i Europa

Efter första halvan av säsongen i ligorna i Tyskland, Italien, Spanien, England och Frankrike så är det alltid intressant att se vilka unga talanger i “the next generation” som har gjort det bra. Spelare under 20 år återfinns på den här bilden nedan där de är rankade i med mätvärdet Action Value per 90, alltså alla aktioners värde som har hjälpt lagen på ett eller annat sätt. Det måste tilläggas att det handlar om aktioner med bollen, alltså när spelaren i fråga har possession. Spelare nummer två på listan har också varit i ropet den gångna veckan där flera storklubbar i Europa, bland annat Chelsea och Lyon, sägs vara intresserade av att få den unga mittfältaren från Haiti att skriva på. Återstår att se vem som vinner den kampen.

Mätvärdet Action Value 90 och bilden kommer ifrån fotbollsanalysplattformen PlaymakerAI där fotbollsdataanalytikern Jesper Haglöf har använt sin formel och uträkning för VAEP som är en fortkortning på engelska för Valuing Actions by Estimating Probabilities.