LISTA: Fotbollskanalen rankar världens 25 bästa damspelare 2023 - plats 25-1

25. Sophia Smith, USA och Portland Thorns

Det gick ju inte jättebra för USA i VM men en spelare som stod ut under mästerskapet när storstjärnan Alex Morgan inte lyckades leverera var Smith. Det var inte bara under VM som målen kom till utan även i NWSL blev Smith den mesta målgöraren. En spelare som är ung, men som kommer att bli så viktig.

24. Alba Redondo, Spanien och Levante

Levante tog sig till Champions League för första gången och högst delaktig var Redondo. Under VM när Spanien tog guld var Redondo en av de viktigaste spelarna. På sin högerkant hittade hon till inspel, utmanade och till slut blev det tre fullträffar. En spelare som absolut borde spela i ett bättre lag.

23. Ewa Pajor, Polen och Wolfsburg

En motor i Wolfsburgs anfall. Tre minuter tog det i Champions League-finalen innan polska stjärnan gav "vargarna" ledningen. En viktig spelare för Wolfsburg och ännu viktigare för sitt Polen.

22. Lauren Hemp, England och Manchester City

Hittar luckor och tar sig fram som ingen annan på sin vänsterkant. Snabb i omställningarna och än bättre i sin tempoväxling. En spelare som är av allra största vikt för Manchester City och som blivit enormt viktig för Sarina Wiegman i det engelska landslaget.

21. Lauren James, England och Chelsea

Den engelska anfallaren är kreativ och visar gång på gång prov på sin tekniska förmåga. Har under året tagit kliv och visat varför hon är en av Chelseas bästa spelare. Dessvärre hamnar aktionerna på plan ofta i skymundan av vredesutbrott.

20. Melchie Dumornay, Haiti och Lyon

Haitis stora stjärna gör avtryck vart hon än går. I Lyon har hon fått en fin start. En framåtlutande spelare som sätter sina lagkamrater i fina lägen. 20-åringen väntas göra stordåd på den allra största scenen.

19. Millie Bright, England och Chelsea

England och Chelseas mittbacksgeneral. Styr och ställer och hittar alltid lösningar, sätter sällan en fot fel. Var viktig i Englands VM-silver och desto viktigare i Chelseas dubbel.

18. Elin Rubensson, Sverige och Häcken

Det talas ofta om Elin Rubensson kan ta efter Caroline Seger, faktum är att Rubensson sedan länge har fyllt skorna otroligt väl. Framgångar i damallsvenskan så väl som landslaget har skördats, och när Rubensson inte är med lyser hon otroligt starkt med sin frånvaro.

17. Kadidiatou Diani, Frankrike och Lyon



Diani har varit helt otrolig för klubblag så väl som landslag. Frankrike nådde inga större framgångar under VM men Diani gjorde vad hon kunde med sina fyra mål och vann därmed "Silver Boot".

16. Hinata Miyazawa, Japan och Manchester United

Japanskan har haft ett otroligt lyft. Förra säsongen spelade hon i den japanska andra divisionen och under VM stod hon för hela sju mål - det gjorde också att hon vann priset för "Golden Boot". Framgången i VM går inte att undvika - Miyazawa var otrolig.

15. Lucy Bronze, England och Barcelona

Utan tvekan en av världens bästa högerbackar. Har varit med och tagit VM-silver med England såväl som en Champions League-titel med Barcelona. Stark i dueller och dominerar konstant på sin kant.

14. Keira Walsh, England och Barcelona

Given i Englands startelva och en ångvält på mittfältet. Walsh löser sig nästan genom varenda situation hon ställs inför och kanske är den spelaren som är allra svårast att ersättas i den engelska uppställning. Gör det bra i Barcelona men gjorde än mer avtryck när hon spelade i Manchester City.

13. Maria "Mapi" Leon, Spanien och Barcelona

Hon anses vara en av världens bästa mittbackar - och hade en otrolig säsong när Barcelona vann trippeln. Trots en fin säsong med Barcelona är det svårmotiverat att hon ska hamna högre upp med tanke på ett mästerskap som avstods.

12. Amanda Ilestedt, Sverige och Arsenal

Den svenska landslagsbacken var en av Sveriges bästa, om inte den bästa spelaren i VM. Ilestedt bidrog med en stabilitet i backlinjen samtidigt som hon nickade in mål efter mål och förde Sverige till VM-brons. Därefter har hon blivit en kugge i backlinjen i sin nya klubb Arsenal och även om det tagit tid för henne att etablera sig i den engelska ligan blir hon mer och mer stabil för varje match - och målen börjar hagla in.

11. Guro Reiten, Norge och Chelsea

En succésäsong med Chelsea kröntes med en dubbel. Ingen hade fler assist än henne, dessutom stod hon för en del egna fullträffar. Inget lag går säkert när Reiten är på plan. Norge stod för ett fiaskoartat VM men Reiten var direkt involverad i tre av de sju målen som man gjorde.

10. Linda Caicedo, Colombia och Real Madrid

Det är inte enkelt att göra avtryck när man spelar i ett landslag som inte är så etablerat på världsscenen. Trots det lyckades Caicedo bära sitt Colombia till en historisk kvartsfinal i VM detta trots sin ringa ålder. Caicedo har etablerat sig i den spanska ligan och har med sin bollskicklighet blivit en given spelare i Real Madrids startelva.

9. Caroline Graham Hansen, Norge och Barcelona

Den norska högeryttern var tillbaka i landslaget och det med besked. Caroline Graham Hansen har allt som oftast lekstuga på sin kant när hon hittar in till målfarliga inspel. Även hon en etablerad spelare i Barcelona. Kreativ och snabb - det är inte helt enkelt för försvararna att hålla jämna steg.

8. Mary Earps, England och Manchester United

Den engelska målvakten har haft en fin säsong i Manchester United bakom sig när man tog sig till Champions League för första gången. Dessutom stod hon för otroliga räddningar och var en av anledningarna till att man tog sig till VM-final.

7. Patricia Guijarro, Spanien och Barcelona

Det är inte lätt att platsa på Barcelonas stjärnspäckade mittfält men "Patri" är given och även en viktig spelare. Avgör man en Champions League-final och spelar vecka in och vecka ut i världens bästa klubblag då ska har man en given plats i listan över världens bästa.

6. Cata Coll, Spanien och Barcelona

22-åringen har under året blommat ut och tagit en ordinarie plats mellan såväl, Barcelona som Spaniens, stolpar. Coll var förstahandsvalet vid VM och det blev också hennes stora genombrott. Målvakten har petat både Sandra Panos och Misa Rodriguez.

5. Olga Carmona, Spanien och Real Madrid

En vänsterback som gått som tåget under året. Och det blir väl inte bättre än att ett, sänka Sverige, två sätta det avgörande målet i en VM-final. Real Madrid-stjärnan har en avgörande roll i klubblaget såväl som i landslaget. Tog sitt lag till Copa de la Reina final.

4. Alexandra Popp, Tyskland och Wolfsburg

En veteran som fortfarande presterar på allra högsta nivå. En ledare på och utanför planen som vet hur man använder huvudet i nästan alla situationer. Målfarlig och snabb som har en fin blick för spelet. Tysklands bästa genom tiderna och en av de bästa i världen.

3. Fridolina Rolfö, Sverige och Barcelona

Utan tvekan Sveriges bästa spelare - stod ut i VM trots en knäskada och är otroligt viktig för Barcelona. En spelare som kan spela på flera olika positioner och ändå prestera på toppnivå. Så pass viktig för Sverige att det tydligt märkts att hon varit borta under Nations League.

2. Sam Kerr, Australien och Chelsea

En spelare för stormatcher utan tvekan. Tråkigt nog blev det inte mycket av målskyttsvaran under VM då Kerr hämmades av en skada. Men en 70-procentig Kerr är bättre än din "vanliga" anfallare. Tar sig ur knepiga situationer och får det att se enkelt ut. En av Chelseas viktigaste spelare där hon ofta hittar in i nätmaskorna.

1. Aitana Bonmati, Spanien och Barcelona

En spelare som skulle passa in på vilket mittfält som helst och gör kaos ändå. Bonmati är stark i dueller, snabb och teknisk. Spanjorskan hittar passningar som ingen annan - utan tvekan världens just nu absolut bästa spelare. Kylig i avsluten och viktig för Spanien och Barcelona, hon ligger ofta bakom allt - om inte allt så i alla fall det mesta.