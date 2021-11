Svenskduons glädje - målskyttar i Juventus storseger

På tisdag tar damernas förbundskapten Peter Gerhardsson ut truppen till Sveriges VM-kvalmatcher hemma mot Finland (25 november i Göteborg) och Slovakien (30 november i Malmö). Då lär landslagsanfallaren Lina Hurtig komma till samlingen med gott självförtroende.

Hurtig höll sig framme och tryckte dit 2-0 från nära håll för sitt Juventus hemma mot Lazio under lördagen. Då hade det gått en knapp halvtimme av matchen.

I slutminuterna gjorde sedan Amanda Nildén sitt första mål i Juventus-tröjan efter flytten från Eskilstuna DFF i augusti. Nildén, som gjort en A-landskamp för Sverige hittills, fastställde slutresultatet till 5-0.

Juventus tog därmed sin nionde raka seger i ligaspelet den här säsongen och har fortfarande inte tappat en enda poäng. Förra säsongen vann Juventus samtliga 22 ligamatcher.

86’ |⚽️ | GOALLL!!! Nilden also grabs her first of the season! 💪👏#JuveLazio (5-0) #ForzaJuve pic.twitter.com/Nd0L5p8xLt