Uefas besked: Ryssland portas från dam-EM i sommar

Rysslands invasion mot Ukraina fortsätter att få sportsliga följder. Under måndagskvällen meddelar Uefa att det ryska damlandslaget utesluts från sommarens EM-turnering, där Ryssland var tänkt att möta Sverige i gruppspelet.

- Tråkigt för Rysslands damfotbollslag såklart, men jag förstår att det blir så med tanke på läget, säger Hanna Bennison.

Portugal får nu den sista platsen i Sveriges grupp, där även Nederländerna och Schweiz ingår. Detta efter att Portugal förlorat mot ryskorna i playoff.

- Det blir lite annan fotboll. Portugal är ett tekniskt lag, men annars blir det ingen större skillnad. Vi kommer ha samma fokus, att vinna matcher och att vinna gruppen, fortsätter Bennison.

Vidare diskas Ryssland även från det pågående VM-kvalet på damsidan.

Ryska klubbar tillåts inte heller att delta i Uefa-tävlingar, däribland Champions League och Women's Champions League, kommande säsong. Dessutom ogiltigförklaras Rysslands ansökan om att arrangera herr-EM 2028 eller 2032.

Texten uppdateras.

