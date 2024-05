Kritik mot fotbollens arbete med mångfald: "Måste börja göra förändringar"

Fotbollskanalen har granskat makthavarna inom den svenska fotbollen. Det handlar om 673 personer som sitter på 723 poster i 93 styrelser i förbund och dess nämnder, distrikt, intresseorganisationer och elitklubbar.

Av dem är bara 17 personer utlandsfödda utanför Skandinavien, vilket är två procent. Det är en siffra som även den stämmer dåligt överens med samhället i övrigt. År 2023 var 18 procent födda utanför Skandinavien (samt Finland och Island), enligt SCB.

Inom SvFF:s olika styrelser och nämnder finns det bara två personer som är födda utanför Skandinavien. Inom Sef och EFD är siffran noll. Av 93 ordförandeposter är det bara en som är född utanför Skandinavien, Peyman Rezapour i Bollstanäs i damernas serie elitettan.

