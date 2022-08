Anklagar AIK-tränaren för utfrysning: "Måste varit personligt"

För bara några dagar sedan lämnade Jenny Danielsson jumbon AIK för skotska Rangers. Då skrev den finländska EM-spelaren följande på sin Instagram:

"Min tid här under de senaste två och ett halvt åren har varit bland den bästa i mitt liv. Jag vill tacka alla som jag har mött under min tid i klubben. Tack för att ni tog emot mig och för att ni fick mig att känna mig hemma. Låta mig vara mig själv och växa som spelare och person. Alla som jag mött under min tid i AIK har lärt mig något och format mig till att bli bättre och bättre."

Nu öppnar hon om uppbrottet med AIK. Anfallaren anklagar tränarduon Jesper Björk och Nebojsa Novakovic, som tog över i våras efter Maiju Ruotsalainen, för utfrysningen. För Aftonbladet berättar 27-åringen att hennes situation förändrades efter skiftet på tränarposten och bland annat ska hon inte fått någon riktig förklaring till sin sparsamma speltid senaste tiden.

- Jag pratade med Jesper några gånger och han sa bara att jag måste visa att jag förtjänar en plats i elvan. Den motiveringen köpte jag till en början, speciellt eftersom det var nya tränare, då måste alla få samma chans att konkurrera, det är bara "fair play". Men sen när jag väl hade presterat och ändå blev bänkad, då började jag så klart undra vad det är som händer, säger hon till tidningen.

Finländskan tror att det var något personligt bakom duons beslut att hålla henne utanför startelvan. Hon ska ha frågat Björk rakt och tydligt om en anledning, men inte fått något svar.

- Såhär i efterhand så känner jag att det måste ha varit personligt, för det fanns ingen anledning att bänka mig flera matcher i rad.

Jesper Björk å sin sida slår tillbaka mot anklagelserna som riktas mot honom. Samtidigt menar AIK-tränaren att det fanns andra skäl än rent sportsliga till att peta Danielsson.

- I AIK har vi en uppförande- och ansträngningskod som vi förhåller oss till. Utifrån den linjen så kanske man inte får spela oavsett hur duktig man är på fotboll, säger han till Aftonbladet.