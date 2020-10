Avslöjar: Mitt i guldstriden - Göteborgs landslagsanfallare på väg att göra klart med utländsk klubb

Två år i rad har Rebecka Blomqvist vunnit den allsvenska poängligan. Men nu ser anfallaren ut att ha gjort sitt i Kopparbergs/Göteborg. Nu kan Fotbollskanalen berätta att hon är på väg att göra klart med en annan klubb - och det mitt i den allsvenska guldstriden.

- Intresset är väldigt stort, och det är många klubbar som har följt hennes resa i Göteborg och i landslaget och alla mål som hon hela tiden levererar, säger agenten Maria Karlsson De Cecco, på Connect Management Group.

Rebecka Blomqvist har ett utgående kontrakt och kommer att spela klart säsongen med Göteborg, men sedan tyder alltså det mesta på att hon har gjort sitt i klubben och att hon kommer att skriva på för en utländsk klubb.

- Det är väldigt roligt för Rebecka och det bekräftar att hon under flera säsonger har gjort det väldigt bra i Göteborg. Eftersom Göteborg är mitt i en spännande guldstrid och landslaget har en dramatisk EM-kvalmatch mot Island så vill Rebecka ha fullt fokus på det. Så hon vill inte prata om specifika klubbar just nu, men det är stort intresse från klubbar i Tyskland, Spanien, England och USA. Sedan tar vi resten efter de här tre sista matcherna som återstår av allsvenskan.



I mars skrev Bohusläningen att den tyska storklubben Wolfsburg visat intresse för Rebecka Blomqvist och att en övergång diskuterades under slutet av 2019, men eftersom anfallaren var under kontrakt så ska parterna enats om att avvakta.



– Men Wolfsburgs intresse står kvar, sa Maria Karlsson De Cecco då.



Men när Fotbollskanalen nu frågar om Wolfsburg fortfarande vill ha Blomqvist så ligger agenten lågt.

- Inga kommentarer.

Rebecka Blomqvist har vunnit den allsvenska poängligan två år i rad.

Säsongen 2018 slutade Blomqvist delad tvåa med Anna Anvegård i den allsvenska skytteligan och då blev det 14 mål och sex assist på 19 starter.

Säsongen 2019 slutade hon också tvåa i skytteligan och då blev det 13 mål och sex assist på 22 starter.

I år har Göteborg valt att gå runt på sina tre landslagsanfallare och för Blomqvist har det blivit nio mål och två assist på elva starter.