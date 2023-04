Beskedet: Lindahl knäskadad - väntar på MR-svar

Hedvig Lindahl saknades när Djurgården tog en historisk vinst mot FC Rosengård under fredagen. Anledningen? Under veckan ska hon ha skadat knäet under en träning.

- Det var under uppvärmningen då hon ostressat plockar en boll som rullas vid sidan av. När hon ställer sig upp får hon ont i knäet. Vi har skickat henne på röntgen och väntar på svar, säger sportchef Jean Balawo till Fotbollskanalen.

Hur mår hon?

- Hon var här och är i gott mod. Givet så som säsongen var förra året och nu har hon kommit i gång är det ett avbräck. Men hon är ledsen och frustrerad.

Lindahl hjälptes av planen och senare under kvällen fick hon kryckor. Dagen efter fick landslagsmålvakten göra en magnetröntgenundersökning som man väntas få besked kring under början av nästa vecka.

ANNONS

- Direkt var beskedet att det var ganska lugnt. Men man vet aldrig, och oftast när det är obehindrat är det inte ett gott tecken. Dagen efter gjorde hon en läkarundersökning och nu väntar vi på besked.