Djurgården agerar efter kritiken mot Lindahl: "Vi kommer sätta oss ner"

Djurgården åkte på en tung smäll efter att man förlorade Stockholmsderbyt mot Hammarby under söndagen med 3-0.

Hedvig Lindahl lurades av Vilde Hasund och missade att täcka den första stolpen och stod för en rejäl målvaktstavla när första målet kom. Men det var inte därför hon stod i fokus efter matchen. Djurgårdssupportrarna riktar skarp kritik mot Lindahl då hon redan innan derbyt hyllade Bajens publikrekrytering.

Nu väntar ett samtal med klubbledningen, enligt Expressen.

- Vi brukar ha sittningar med laget inför varje säsong och sen brukar vi köra igen när vi tar in spelare under sommaruppehållet. Det har vi tyvärr inte hunnit. Det kommer vi planera in ganska snabbt, säger sportchef, Jean Balawo till tidningen.

- Jag säger så här, inför en sådan match vill vi ge energi till oss och Djurgården. Sen tror jag nog att Hedvig menar en större bild, men återigen så måste man tänka på att där och då måste vi samla ihop oss och då är det Djurgården som gäller.

Han menar vidare att det budskapet som man vill få fram under samtalet är föreningens historia och hur Djurgården är uppbyggt i samband med supporterkultur och Stockholmsfotbollen överlag.

Dessutom har en bild på Hedvig Lindahl och en pojke i Hammarbytröja spridits på sociala medier. Lindahl ses signera pojkens målvaktströja på bilden.

- Det som faktiskt gör ont är snarare att vi förlorat med 3-0. Då blir det fel helt enkelt, jättefel. Vi måste bättra oss där.

Sportchefen menar att han förstår supportrarnas reaktion.

- Jag förstår hur supportrarna reagerar. Jag tror att vi har informerat henne lite dåligt. Det är annorlunda utomlands kontra hur det är i Sverige, där har vi med mig i spetsen gett henne lite för lite information. Vi kommer sätta oss ner.