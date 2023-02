Efterlängtad Bajen-återkomst för Ökvist: "Ser fram emot att bygga något här"

Det var bara hösten 2018 och våren 2019 som Lotta Ökvist var en Hammarby-spelare. Ändå hann Piteå-tjejen bli grönvit. När hon nu återvänder till Bajen efter spel i Manchester United, BK Häcken och Eskilstuna United gör hon det med en känsla av att hon vänder tillbaka till det som är "hemma".

- Ja, det blev typ så. Jag var här i två halva säsonger, men jag trivdes bra. Vi åkte ur men redan då kändes som att klubben ville studsa tillbaka och satsa på damlaget. Det är en bra förening, så jag har alltid känt att jag vill tillbaka, säger Ökvist.

Vad blev speciellt för dig med Hammarby?

- Jag trivdes väldigt bra i Stockholm, och sen handlar det om fansen, så klart. Det är något speciellt att spela på Kanalplan. Det är alltid en fantastisk inramning. Och klubben är väldigt familjär.

Supporterkulturen runt Hammarbys damlag hade tagit steg redan när Ökvist spelade i klubben senast, men under åren som hon varit borta har utvecklingen gått i en rasande fart. På avstånd har hon med stor glädje följt hur laget fyllt Kanalplan och spelat matcher på Tele2 Arena inför storpublik.

- Jag ser fram emot de häftiga derbyna på Tele2. Jag har ju missat de matcherna. Det har varit fantastiskt att se det utifrån. Man hoppas ju att det blir fler sådana matcher och att fler lag kan ta efter det.

- Jag ser fram emot det jättemycket. Jag har ju aldrig spelat där (på Tele2 Arena). Bara kollat på matcher. Så det blir häftigt. Det ska bli jättekul.

Hon avslöjar att det känts en aning märkligt att möta Hammarby som bortaspelare.

- Jag har haft svårt att hålla mig från att sjunga "Just i dag är jag stark". Jag har liksom fått hålla tillbaka, säger Ökvist och skrattar.

I mellandagarna blev 25-åringen klar för Hammarby och första tiden har varit bra.

- Det är kul att vara tillbaka och det känns som att vi har en bra grupp, något bra att bygga på.

På planen har Ökvist använts både som vänster wingback och som en av tre mittbackar.

- Ja. Det är kul att jag kan vara med och konkurrera på två olika positioner. Det ger mig större chans att få speltid. Jag tycker det är kul att spela på båda positionerna. Vi har haft mycket boll i alla matcher nu och då är det extra kul att vara i ”trean” och få ha mycket boll. Innan var jag lite rädd att man inte skulle kunna vara offensiv där men vi är väldigt flexibla så man får kliva upp i planen. Det är där jag tycker mina kvaliteter finns.

- När jag spelar som en av tre mittbackar behöver jag hålla mig mer centralt, vilket jag har haft lite svårt för. Jag har en tendens att falla ut, det kommer naturligt. Men får jag spela lite mer där och träna på det så blir det nog bra.

Konkurrensen om platsen till vänster är tuff. Landslagsspelaren Jonna Andersson spelar också i Hammarby.

- Ja, det visste jag ju sedan innan. Men jag tycker att det är kul. Och jag tror att det gör oss båda bättre och alla i laget bättre. Vi har tuff konkurrens på många olika positioner. Även i "trebacken" är det många som kan spela på min position. Så jag ser det som något positivt.

Så hur har Ökvist tid sett ut sedan flytten från Bajen? Först gick flyttlasset till England, där hon stötte på både uppgångar och motgångar.

- Det var häftigt. En otrolig upplevelse. Jag visste att Manchester United var stort, men när jag kom dit så var det liksom: "Wow". Fotboll är verkligen kultur där. Så det var häftigt att få uppleva det, att spela i den klubben och med så pass bra spelare.

- Sen kom corona där mitt i allt och tyvärr tog det bort lite av det roliga i upplevelsen. Det var ganska tufft mentalt, och sen spelade jag inte så mycket heller på slutet. Att då inte få umgås med nära och kära… det var tufft. När det var som värst lockdown kunde jag ta mig hem till Sverige men när jag kom tillbaka var det länge hårda restriktioner som gällde. Så det var tufft. Men som helhet ser jag tillbaka på det som en rolig och lärorik tid.

Inför säsongen 2021 vände Ökvist hem till Sverige. Hon skrev på för Kopparbergs/Göteborg, som snabbt förvandlades till BK Häcken.

- I början var det lite turbulent. Men sen blev det ju bara bättre. Hade jag vetat från början att det skulle bli Häcken så hade det blivit ett än mer självklart val.

Under debutåret blev det mycket speltid för vänsterbacken, precis som under våren i fjol.

- Jag spelade nästan alla matcher under våren förra året men efter sommaren hamnade jag på läktaren. Då gick jag på lån till Eskilstuna.

Hur var det att hantera det?

- Det var tufft. Att gå från startelvan till att inte vara i truppen, det är någonting jag inte har varit med om innan. Men jag kände väl att jag kanske inte hade någon chans att konkurrera. Jag tyckte det gick bra men det var inte ömsesidigt. Då kände jag att det var bäst för mig att lämna och få speltid.

Fick du förklaringar varför du petades?

- Ja, jag fick förklaringar. Men vi hade lite delade åsikter om det. Så är fotbollen ibland.

Hon är glad över utlåningen till Eskilstuna, som efter den gångna säsongen dock blev tvångsdegraderat till elitettan efter att inte ha beviljats elitlicens.

- Det var bra där. Jag skadade mig i andra matchen, så det var otur. Det var bara en smäll, men jag missade de första matcherna. Men efter det fungerade det bra. Jag kunde träna på och spela. Det är tråkigt det som hände i Eskilstuna. Det var en väldigt bra förening och en bra grupp med tjejer.

Hur var processen i vinter efter din tid där, kom Hammarby in tidigt i bilden?

- Egentligen inte. Det kom väldigt sent in i bilden. När det väl dök upp så kändes det självklart. Då var jag inte sen på att nappa.

En återkomst till Bajen har varit på tapeten tidigare också. Nu var tajmingen rätt.

- Vi har ändå haft kontakt på ett eller annat sätt sen jag lämnade Bajen. De har väl känt att jag vill tillbaka och jag har känt att de vill ha tillbaka mig på något sätt. Det har varit kul.

- Men efter hösten som var ganska turbulent och tuff mentalt så tänkte jag inte så mycket. Jag tog väl det rätt lugnt länge i transferfönstret, och sen kom Bajen in i bilden. Då kändes det rätt.

Vad vill du uppnå här? Klubben har ju utvecklats sen du var här sist.

- Det är ett topplag. Titta bara på hösten de gjorde nu, de spelade en fantastiskt bra fotboll och en fotboll jag tycker är väldigt kul. Vi har något bra att bygga på. Vi har väldigt många erfarna spelare men även många unga talanger. Så det är en bra mix.

- Jag ser fram emot att ta nästa kliv, att ta en topplacering och slåss om Champions League.

I fjol slutade Hammarby femma. Men på sikt vill man utmana ”jättarna” Rosengård och Häcken. Ökvist tror att man kan göra det redan i år.

- Det tror jag. Vi har fått ihop det väldigt bra de här första veckorna. Sen är det tidigt att säga. Men med den bredd vi har i truppen och den kompetensen som finns bland alla spelare och ledare så ska vi absolut vara med där och utmana.

På meritlistan har Lotta Ökvist en A-landskamp för Sverige. Den kom 2020. Om hon blickar mot att ta sig tillbaka till Blågult? Både ja och nej.

- Det är en dröm som alltid kommer att finnas där. Men just nu försöker jag fokusera på att vara här och nu i Hammarby. Jag är glad över att jag har skrivit på för tre år. Jag tänker att om jag får spela och prestera så kommer landslaget att komma. Det är inget jag lägger fokus på. Så klart är det en dröm och ett mål men spelar jag bra i klubblaget så ökar jag chanserna. Jag får börja där.

Ser du dig vara i Hammarby länge nu?

- Ja, det gör jag. Eftersom mina senaste år har innehållit flyttar lite hit och dit så ser jag fram emot att vara här i Hammarby och bygga någonting, avslutar Ökvist.