Fondin om påstådda sprickan: "Finns säkert de som har problem - det kommer det alltid vara"

På lördag tar Djurgården emot Kif Örebro på Stockholms Stadion i premiären av damallsvenskan. Då saknar Djurgårdens huvudtränare Pierre Fondin minst en handfull namn.

- De vi vet ska vara borta är Rachel Bloznalis (huvudskada), Malin Diaz (gravid), Elizabeth Addo (väntar på att få åka till Sverige), Maria Hovmark (korsband) och Tilde Lindwall (stressfraktur i foten). Resten har vi goda förhoppningar om att de ska spela, säger Fondin till Fotbollskanalen.

Flera spelare har saknats under försäsongen och några värvningar har kommit in sent. Det har lett till att många unga spelare fått chansen i A-lagsspel tidigare än tänkt.

- Som tränare önskar man alltid att ha alla på plats. Jag och sportchef Jean (Balawo) vill ha in rätt spelare och nu har vi landat det tycker vi. Med Daniela (Zamora), Hayley (Dowd) och (Elizabeth) Addo som ska tillföra mycket spets, som vi saknade förra året. Så det har varit ett medvetet val att ta lite längre tid på oss, säger Fondin.

Vad tror du om era chanser att hävda er i år?

- Våra chanser är goda. Vi har ett väldigt intressant lag på papperet. Sedan gäller det att få ihop det och det kan ta lite tid, men jag tror det finns en väldig höjd i det här laget.

Förra veckan rapporterade Aftonbladet att det fanns en spricka mellan Fondin och spelartruppen. Spelare uppgavs vara besvikna över inställd ledighet och slitna/småskadade till följd av hård träning som lett till stressfrakturer och överbelastning. Fondin håller inte med om tidningens bild av situationen i truppen.

- Jag kände att det var ganska mycket felaktigt i den artikeln. Det stod något om inställd påskledighet. I våra planer från början var det semifinal i svenska cupen den helgen, så jag vet inte om någon spelare inte hade räknat med eller inte ville spela semifinal i cupen, vilket skulle kännas märkligt. Där fick man ju mer ledighet än tanken var, säger Fondin och fortsätter:

- När man gick ut och pratade om överbelastningsskador hade man nog inte riktigt koll på varför spelare var borta heller, så det känns väl också som man försöker ta det någonstans ur luften.

Fanns det en spricka mellan dig och spelarna?

- Det finns säkert några spelare som har något problem, men det kommer det alltid vara. Jag måste göra vissa beslut. Vissa kommer starta, vissa kommer inte göra det, och så kommer det vara hela säsongen.

Vad tycker du om att sådana här saker kommer ut i media?

- Det kommer alltid vara spelare, ledare, människor i en förening som ibland kommer vara missnöjda med saker. Vill man ha en förändring på det tycker jag att det är bättre att ta det internt.

Har du pratat med spelarna efteråt och vilka har reaktionerna varit?

- Jag har fått väldigt positiv respons från spelare och ledare runt omkring i laget. Vissa har varit ganska tydliga med att de inte alls står bakom uttalanden som gjorts, så jag har fått en väldigt fin respons från lag och ledare och personer över mig.

Tycker du att ni tränar för hårt?

- Nej, det skulle jag absolut inte säga. Jag tror inte vi tränar mer än något annat lag, skulle jag gissa.

Känner du att du har fullt förtroende från föreningen?

- Ja, verkligen. Jean gick ut och dementerade det ganska hårt och vår lagkapten Sheila van den Bulk gick också ut. De har jag pratat med personligen också, så där känner jag verkligen att jag har fullt förtroende, så det känns väldigt skönt.

Hur mycket har det här stört era förberedelser inför seriestarten?

- Ingenting, skulle jag säga.