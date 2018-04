Guldbonusen tillbaka - så mycket ger damallsvenska titeln i år

I slutet av oktober förra året, kort efter att guldet säkrats, gick Linköpings FC ut på sitt officiella Twitter-konto och rasade mot det faktum att man blir helt utan segerpremie.

"Svenska mästare och 0 kr i guldbonus. Hur är det ens möjligt? Horribelt!", skrev LFC.

På herrsidan gav Malmö FF:s SM-guld 2017 omkring 17,5 miljoner kronor till den himmelsblå klubben, enligt en uträkning som Göteborgs-Posten gjort. Pengarna som klubbarna på herrsidan får baseras på deras sportsliga resultat i ligan de senaste säsongerna och kommer från intresseorganisationen Svensk Elitfotboll. De placeringsbonusarna består av pengar från herrallsvenskans tv-avtal.

De två senaste åren intresseorganisationen Elitfotboll Dam inte delat ut någon guldbonus till det lag som vinner damallsvenskan, utan valt att ge alla klubbar lika stor ersättning oavsett placering.

Men nu återinförs segerpremien, som alltid funnits med undantag för de två senaste åren. 200 000 kronor kommer att delas ut till det vinnande laget 2018.

- Klubbarna bestämmer här. Det lades ett förslag att återinföra segerpremien och det röstades igenom, säger EFD:s generalsekreterare Linda Wijkström.

- Det är inte att vi tagit pengar från något av de andra lagen, utan vi har omfördelat budgeten och gjort det möjligt att lägga 200 000 kronor på det här.

Sedan tidigare får ettan och tvåan i allsvenskan på damsidan en Europa-bonus på 250 000 kronor.

Vid årsskiftet lanserade också företaget Sigma, sponsor till FC Rosengård, en insamling som de kallar för "Segerpotten". Privatpersoner eller företag kan bidra till den insamlingen och alla pengar som kommer in kommer att tilldelas det lag som vinner guldet. Just nu har drygt 92 000 kronor samlats in.