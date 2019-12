Intresset för damallsvenskan stiger - Eskilstuna gick i bräschen

Fotbollskanalen har tittat igenom publiksnittet i damallsvenskan från det senaste 10 åren. Och intresset har ökat avsevärt under den tiden. Högst snitt på hemmaplan har Eskilstuna United DFF under sitt andra år i allsvenskan.

Intresset för att gå på damfotboll har ökat avsevärt de senaste 10 åren. Under säsongen 2010 gick i genomsnitt 7844 personer per match, i år såg man en ökning med mer än 2400 besökare då genomsnittet av besökare var 10 306 personer per match.

Störst publikökning såg man mellan 2010 och 2011, 2010 var det 86 284 personer som besökte damallsvenskans matcher, 2011 steg antalet besökare till 122 056. 2011 var även det år då Piteå IF kom upp i allsvenskan. Laget hade det året det högsta antalet besökare under en hemmamatch, i genomsnitt 1740 besökare gick då man ur huse per match.

Men de har inte den högsta genomsnittliga publiksiffran, det har Eskilstuna United DFF. 2015 sattes rekordet för flest besökare hemma under 10-talet då i genomsnitt 2640 besökte Eskilstuna Uniteds matcher. Det hade att göra med guldracet mellan laget och FC Rosengård. Det som sedan avgjorde var endast en poäng och guldet gick till skåne. Men en av grundarna till klubben Eva Ahlin är mycket stolt över den höga publiksiffran och den resa laget gjort, även om guldet inte kom hem 2015.



- Det är jätteroligt, vi har en fantastisk publik här i stan som stöttar oss. Vi har haft tur här att vi inte har haft så hög konkurrens och på så vis har intresset blivit stort. Vi får mycket stöttning från stan för att vi gör något bra. Det var ju en spännande höst då (2015), vi spelade bra och gjorde bra ifrån oss. Det var en nyhet. De som kommer till oss kommer tillbaka. Vi har inte så många som kommer bara en enstaka gång, utan de återkommer, de som gillar vår fotboll, säger Ahlin till Fotbollskanalen.

Hon fortsätter:



- Sedan tror jag att en del kanske tycker vi spelar en trevligare fotboll än herrarna. Vi gnäller inte så mycket, vi spelar inte över så mycket och vi är inte så elaka.

Ser man till botten av publiktabellen så är det Kungsbacka DFF, laget har bara spelat i allsvenskan en säsong under 10-talet och det var i år, deras hemmabesökare var i genomsnitt 207 per match. Laget klarade sig inte kvar i allsvenskan i år och har kämpat i uppförsbacke hela säsongen då de fått spela sina matcher på Påskvallen i Varberg. Något som även påverkat lagets publikstöd.

De tre lag som har varit med alla allsvenska säsonger det senaste 10 åren har varit Kristianstads DFF, Kopparbergs/Göteborg och FC Rosengård (före detta LdB FC Malmö).