Juul Hansen: AIK bröt ner mig mentalt - jag förnedrades

AIK gick rent i elitettan i fjol och det belönades med en plats i damallsvenskan. Det är inte första gången AIK åker ur damallsvenskan för att sedan ta sig upp igen, den resan har man gjort tidigare.

Men i skuggan av lagets prestationer har AIK:s damlag kritiserats. När man degraderades från damallsvenskan efter säsongen 2022 berättade spelare i laget för Fotbollskanalen att det uppfattades som att klubben var tillfreds med att "dra ner" laget i elitettan. Tidigare samma år talade landslagsspelaren Jenny Danielsson ut i Aftonbladet om varför hon valde att lämna klubben och anklagade tränare Jesper Björk för utfrysning, bland annat.



I år är laget tillbaka i damallsvenskan. Jesper Björk leder fortsatt skutan och Herish Sadi är kvar som sportchef. Nu har ny kritik blossat upp. I centrum för de historier som Fotbollskanalen nåtts av finns behandlingen av Laura Juul Hansen som nu väljer att träda fram och ge sin bild av vad som fick henne att må så dåligt att hon tillfälligt avslutat sin fotbollskarriär.Danskan värvades till AIK sommaren 2023. Hon skrev då på ett kontrakt över två och ett halvt år. Men redan i februari i år, sex månader efter att hon presenterades av de svartgula, meddelade klubben att Juul Hansen lämnar AIK.

- Vi har gemensamt kommit överens om att bryta avtalet i förtid. Trots en kort period i AIK vill vi tacka Laura för hennes tid i klubben och önskar henne lycka till i framtiden, sade damlagets sportchef Herish Sadi i pressmeddelandet.



Men att beslutet skulle varit gemensamt stämmer inte, enligt Laura Juul Hansen. 23-åringens sanning är en helt annan.

- Jag sa till Herish när jag skrev under på att jag bröt kontraktet att: "På pappret skriver jag under frivilligt men du ska veta att det inte är frivilligt för mig". Jag ville vara kvar men skrev bara under för att de bröt ner mig mentalt, säger hon till Fotbollskanalen.

Sportchefen Herish Sadi har en annan bild av situationen.

- Sen om hon upplever att det var en utfrysning… det är fotbollsvärlden. Det är konkurrens, det är en prestationsmiljö. Vi behöver få resultat, säger Sadi bland annat.



Hela hans svar kring hanteringen av Laura Juul Hansen kan du läsa i faktarutan nedan.



Vi backar bandet.



Juul Hansen värvades från den belgiska klubben RSC Anderlecht till AIK. Innan hon skrev på kontraktet hade hon varit på plats och provtränat.

- Efter att de hade sett mig spela sa de att de ville ha mig. Inte för att jag var den bästa spelaren, utan för att de såg potential och ville utveckla mig. Jag var också tydlig med att jag som fotbollsspelare just då behövde en plats där jag kunde slå mig till ro och stanna lite längre. För jag hade flyttat runt mycket i mina tidigare klubbar. De ville att jag skulle skriva kontrakt på två och ett halvt år, vilket var perfekt. Allt kändes jättebra, säger hon.



Inledningsvis trivdes Laura Juul Hansen i sin nya klubb. Hon fick starta de två första matcherna på höstsäsongen, sedan fick hon nöja sig med inhopp. Totalt blev det sju framträdanden.



I samband med att hon fick allt mer sparsamt med speltid upplevde hon avsaknad av återkoppling på hur hon skulle kunna ta en plats i laget.

- Som fotbollsspelare vet du att du inte kan ta för givet att starta och det är helt okej. Jag bestämde mig bara för att träna på som vanligt, vara glad och inte klaga. Jag var dedikerad, tränade på och ställde inga frågor. Om de satte mig på fel position så accepterade jag det bara, eftersom jag tänkte att det skulle vara bäst för laget, säger hon och fortsätter.



- Men sedan frågade jag tränaren varför jag inte fick spela. Jag ville ha feedback eftersom jag var där för att utvecklas. Snacket var okej, men det blev ingen skillnad. Jag fick ingen feedback alls.



Hon förklarar att hennes tolkning av situationen under hösten var att hon inte bedömdes vara tillräckligt bra för att spela.

- Vilket är helt okej, säger hon.



I november ska hon haft ett möte med sportchefen och tränaren. Vid den här tidpunkten hade AIK säkrat en plats i damallsvenskan, en liga som var särskilt lockande för Juul Hansen. Mötet är en viktig punkt i hennes berättelse. Där ska sportchefen nämligen varit tydlig med att AIK ville göra sig av med henne, trots det långa avtalet, och Herish Sadis kommunikation tog särskilt hårt på henne.

- Det var det mest förnedrande samtalet jag någonsin haft. De kollade på mig och sa att de inte tyckte att jag var bra och att de inte kommer använda mig. De sa: "Vi ångrar att vi värvade dig, vi skulle aldrig ha erbjudit dig ett kontrakt då du är mer offensiv än defensiv". Jag var tydlig med att det inte spelade någon roll för mig var de spelade mig, de fick gärna skola om mig, det spelade ingen roll för mig.



Enligt Juul Hansen spelade den typen av invändningar ingen roll. Hon upplevde att Sadi bestämt sig för att hon skulle bort.

- Han sa att om jag stannade skulle de inte använda mig, jag skulle vara spelare nummer 27 och användas som en kon. Han sa ordet kon framför mig och sa att om jag stannade skulle jag användas som en kon. På det mötet var det sportchefen som pratade, tränaren satt bara där, berättar hon.



Backen tror sig förstå vad som var anledningen till AIK:s agerande.

- Jag vet att det har med pengar att göra, jag är inte dum. Jag vet hur fotbollsvärlden fungerar. Troligtvis var det för att jag inte var i startelvan. För att det inte är bra för dem att ha en spelare med så hög lön som inte startar.



Vidare beskriver Juul Hansen att sportchefen ska ha sagt att klubben inte kommer vilja lägga vare sig tid eller resurser på att utveckla henne om hon stannade. I sådant fall kunde det bli aktuellt att spela med F19-laget, enligt henne.

- Vilket jag tyckte var helt okej. Jag hade inte några problem med det. De pratade även om att låna ut mig, vilket också var helt okej för mig, säger hon.



Herish Sadi bekräftar att han under det nämnda mötet meddelade Juul Hansen att hon var "spelare nummer 27" och att hon inte skulle prioriteras. Han har inte samma minnesbild som spelaren om hur han uttryckte sig kring henne som en "kon", men bekräftar att ordet användes under samtalet.

- Jag sa: "Jag vet inte hur roligt det är för dig att stå vid sidan av som en kon på träning". Jag har inte sagt att hon ska användas som en kon, säger sportchefen.



Trots de tydliga förutsättningarna från klubbledningen valde Juul Hansen att stanna i Stockholmsklubben. Det gjorde att AIK tog till nya metoder för att få henne att bryta sitt kontrakt, hävdar danskan.

- Jag visste att de ville få mig att bryta kontraktet, men jag ville inte ge dem det så jag stannade. Då blev det bara värre och värre. Tränaren pratade inte med mig och svarade inte ens på mina frågor. Om jag ställde en fråga så svarade han spelaren som stod bredvid mig. Alla såg det och flera av tjejerna frågade mig vad som pågick. Jag kunde inte svara dem för jag visste inte vad jag skulle säga. Tjejerna var jättebra stöd. De var bäst.



Tränaren Jesper Björk benämner Juul Hansens upplevelse som "beklaglig", men nekar till att han ska ha ignorerat henne på sättet som hon beskrivit det.

- Det blir väl absolut mindre samtal med de spelare som inte spelar så mycket. Det gjorde inte Laura mot slutet. Det är klart att de i startelvan får lite mer tid av tränaren. Det är väl ganska naturligt skulle jag säga. Men att jag skulle ha slutat prata med henne, nej, det gjorde jag absolut inte, säger Björk bland annat.



Björks svar i sin helhet kring ämnet går att läsa i faktarutan nedan.



För att få en bredare bild av situationen har Fotbollskanalen pratat med ett antal personer i och runt AIK:s damlag. Av samtalen framgår att frågan om hanteringen av Juul Hansen är känslig. De personer som valt att ge sin syn på saker och ting vill göra det anonymt, men flera källor bekräftar olika situationer som danskan berättat om för Fotbollskanalen.



Dessutom uppger källorna att det både bland spelare och ledare fanns en uppfattning om att behandlingen av Juul Hansen fick henne att må dåligt.En av personerna berättar att det var tydligt att Juul Hansen inte mådde bra. Enligt denne kunde det visa sig genom att hon bröt ihop. Särskilt tydligt ska det ha varit under lagets träningsläger som ägde rum på Gran Canaria i slutet på januari. En tid som även Juul Hansen själv beskrivit som den värsta i AIK.Under lägret blev Juul Hansen bortprioriterad under träningarna på olika vis. Det berättar både hon och källor som var på plats. Ett exempel: danskan var under vissa delar den enda spelaren som inte fick delta fullt ut i övningar.Juul Hansen beskriver att hon upplevde hanteringen under träningslägret som "förnedrande".

- Efter det kände jag att inga pengar i världen kunde få mig att stanna där. I slutet av lägret hade jag ett samtal med sportchefen. Jag började med att berätta hur jag kände och hur dåligt jag mådde psykiskt. Men han fokuserade bara på att fråga hur jag tyckte att jag hade presterat på planen och frågade mig på vilket sätt han hade behandlat mig annorlunda jämfört med de andra tjejerna. Då sa jag att jag inte ville diskutera det med honom när alla andra i laget kunde se det. Sedan sa jag att de hade vunnit, att jag inte ville vara kvar mer, att jag ville bryta kontraktet.



När kontraktet var brutet och Juul Hansen hade lämnat Stockholmsklubben valde hon att kontakta AIK:s klubbdirektör Fredrik Söderberg, för att berätta sin historia. I en beskrivning som hon skickade till klubbdirektören har hon bland annat kallat situationen för förnedrande och diskriminerande.



I kontakten med Söderberg framförde också Juul Hansen att hon hoppades få ytterligare ekonomisk kompensation av AIK med anledning av att hon stod utan klubb. En önskan som Söderberg avslog, med hänvisning till att spelaren själv gått med på att bryta sitt kontrakt och därmed redan gjort en uppgörelse med AIK.I ett svar till Juul Hansen skrev dock Söderberg följande:

"Jag är väldigt ledsen över att höra att du inte behandlats väl. Det är inte så jag vill att en spelare ska känna om tiden i vår klubb och jag kommer göra allt jag kan för att ingen spelare ska känna likadant i framtiden".



Laura Juul Hansen hävdar att flera ledare, inklusive huvudtränare Jesper Björk, har bett om ursäkt till henne i efterhand. Danskan riktar främst sin kritik mot sportchefen Herish Sadi, som hon inte tycker är rätt man på rätt plats.

- Det finns tjejer som är 16 år gamla som spelar där. Det är inte okej. De offrar hela sina liv för det här och de pratar med dem som att de inte är människor.



Juul Hansen förklarar att hon upplevde det som att det var Sadi som var ansvarig för det som hon beskriver som en utfrysning av henne. Att sportchefen låg bakom hur hon behandlades av tränaren.

- Hon hallucinerar, svarar Herish Sadi.



Några förhoppningar om att eventuellt få ytterligare ekonomisk kompensation från AIK har Juul Hansen inte längre. Anledningen som hon ger till varför hon nu vill berätta sin historia handlar om att hon vill förbättra saker och ting för andra.

- Jag känner att jag kämpar för alla andra tjejer också. För damfotbollen i stort. Det är så många saker som sker som de på herrsidan inte har en aning om. De marknadsför det som att dam- och herr är samma men så är det inte. Bakom kulisserna så är inte miljön så bra och det är det jag vill prata om. Mina egna erfarenheter, såklart. Men jag känner också att fler borde få veta hur damsektionen styrs.



Juul Hansen berättar att tiden i AIK satt så stora avtryck i henne att hon tappat glädjen för fotbollen. Faktum är att danskan har satt sin proffskarriär på paus.

- Jag måste fundera på hur jag ska få min lycka tillbaka. Ibland känner jag att fotbollen handlar för mycket om business. Det är inte en mjölk du ska köpa i affären, det är en människa och det måste man komma ihåg.



Fotbollskanalen har varit i kontakt med en annan spelare som också beskriver att hon känt sig utfryst i AIK. Hon beskriver hur hon inte velat gå till träningar och att hon känt sig "osynlig". Både den spelaren, som vill vara anonym, och Laura Juul Hansen är - precis som andra personer med insyn i AIK:s verksamhet som Fotbollskanalen talat med - kritiska till den generella miljön runt laget. Och de menar att det i stor utsträckning är sportchefen Herish Sadi som är ansvarig för den.



Behandlingen av olika enskilda spelare har, som nämnts ovan, fått folk att höja på ögonbryn. Men källorna som Fotbollskanalen varit i kontakt med beskriver även att de upplevt en tystnadskultur inom laget och att Sadis sätt att leda verksamheten påverkar spelare och ledare negativt.

- Jag upplevde att det främst var från Herish, men att ledarstaben hängde på. När jag pratade med en av ledarna sa han att han inte tyckte att det var okej, men att han inte kunde säga emot för då ryker hans jobb. Det är svårt för spelarna att stå upp för varandra när inte ledarna gör det, säger en källa.



Sportchefens makt och sättet han använder den på har fått källorna att reagera. En av dem minns en särskild händelse.

- Det kunde vara allt från att Herish hade satt en samlingstid när vi skulle göra en lagaktivitet. Sedan var han själv iväg på annat och ändrade tiden för att han skulle hinna. Då satt vi där och bara väntade. Ingen vågade säga ifrån för ingen vågade stå upp mot honom. Det var härskarteknik, ingen vågade säga ifrån, då blev man bara nedtryckt, säger källan.



Laura Juul Hansen berättar också:

- Sportchefen kan stå inför hela gruppen och skämtsamt säga att om han vill kan han sparka alla. Han är så kontrollerande och det kanske även skrämmer andra ledare.



Herish Sadi håller inte med om att det finns en tystnadskultur och han förnekar att han agerat så som det beskrivs i de två ovanstående exemplen (se hela hans svar i faktarutan nedan).

- Det stämmer inte. Det är dåligt ledarskap och ingen vettig ledare skulle säga så inför en öppen grupp som man vill ha med sig. Det är bara löjligt, säger sportchefen.



Situationen som källorna beskriver har varit en bidragande orsak till att ett antal personer valt att lämna klubben de senaste åren, berättar uppgiftslämnare för Fotbollskanalen. Fler än Laura Juul Hansen har alltså gått skilda vägar med AIK på grund av missnöje, enligt källorna.



När Fotbollskanalen frågar en av de källor som vill uttala sig anonymt om varför hen tror att det är möjligt att situationen kan vara så som hen upplevt blir svaret:

- Jag tror att man högre upp i AIK inte har så stor insyn i damverksamheten. Man har låtit Herish sköta det. Man har inte så bra insyn. Utifrån ser det bra ut, men inifrån är det inte så bra.



Ser du på AIK som en jämställd förening?

- Nej, sedan fattar man såklart att dam och herr inte kan få exakt samma när vi inte drar in lika mycket. Men om man ser till Bajen så satsar man där, även om inte damerna drar in lika mycket. I AIK får alla inte ens plats i omklädningsrummet för att det inte finns platser, det är inte alltid det finns kläder till folk som provtränar eller är nya. Det är lite för stora skillnader för att vara en så stor klubb som påstår sig vilja satsa och bry sig om jämställdhet, svarar källan.



Herish Sadi beskriver dock AIK som en "väldigt jämställd förening". Liknelser med andra "dubbelklubbar" som exempelvis Hammarby och Häcken, som källor stått för, tar han också med ro.

- Vi kämpar jättemycket för att göra saker och ting lättare för damspelare. Om någon inte är nöjd så kan de alltid gå och spela i Häcken eller Hammarby, svarar sportchefen.