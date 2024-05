AIK:s svar: "Väldigt tråkigt"

Sportchefen Herish Sadis svar:

- Det handlar om konkurrens och Laura fick en bra start, hon spelade en del men efter en tid blev konkurrensen för hård. Hon blev utslagen av konkurrensen och då är det min uppgift som sportchef att informera henne om vart hon ligger i processen. Under det mötet som vi hade informerade jag henne om att: “Du är spelare nummer 27 just nu. Du kommer inte prioriteras”. Varken i en startelva eller i träning, för vi behöver fokusera på dem vi behöver spela in. Sedan om hon upplever det som en utfrysning eller något sådant… det är fotbollsvärlden. Det är konkurrens, det är en prestationsmiljö, vi behöver få resultat.

Hon har berättat att du sa att hon skulle användas som en kon. Stämmer det?

- Nej. Jag sa: “Jag vet inte hur roligt det är för dig att stå vid sidan av som en kon på träning”. Jag har inte sagt att hon ska användas som en kon. Jag har sagt: “Hur rimligt är det för dig att stå vid sidan av som en kon och titta på träningar? För det är det som det kommer landa i”. Sedan sa jag till henne att om hon vill välja att stanna kvar så får hon göra det för att vi har ett avtal och det är inga problem. “Vi tog in dig för att vi trodde på dig, men nu är läget såhär och that’s it”.

Jag har förstått det som att när ni värvade henne inte såg på det som att ni tog in någon stjärna, utan att ni tog in en spelare som skulle ges möjlighet att utvecklas i AIK. Hur kommer det sig att situationen skiftade? Hon hade väl bara varit i AIK i några månader i november (när mötet ägde rum). Hur ser du på det?

- Absolut, hon togs in som en vänsterback som vi ville jobba med. Men det gick inte i den riktningen som vi ville försvarsmässigt främst. Och då flyttade vi upp henne ett steg och då gick det inte i den riktningen vi ville offensivt… och sedan tog vi det beslutet, att hon inte håller måttet.

Men hur jobbar AIK med den aspekten, att man tar in en spelare som ska få chans att utvecklas i klubben och sedan, när man inte platsar, så är man utanför även på träning. Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut då?

- Nej alltså, möjligheterna ger vi. Sedan om spelarna tar dem eller inte, det är ju helt upp till spelarna. Sedan blir det inte hundra procent rätt, alltså det blir inte rätt utveckling på alla spelare, vilket är normalt. Då är det också min uppgift att informera de spelarna om att det inte gått som vi velat. Sedan är beslutet hos dem, sedan har hon skrivit under ett avtal och sagt upp sitt avtal. Jag har bara gett henne förutsättningarna för vad som gäller.

Hennes uppfattning är att du ville få henne att själv bryta kontraktet, att det ska ha handlat om en pengafråga.

- Absolut inte. Jag informerade henne om att det är helt okej om hon vill stanna kvar, men jag gav henne förutsättningarna för hur det kommer se ut. Och hon valde att skriva på det (uppsägnings)avtalet för att hon inte gillade att inte vara prioriterad.

Efter det där mötet i november, när hon hade fått förutsättningarna förklarade för sig. Hur upplever du att situationen var då? Upplevde du att hon var utfryst, att ni behandlade henne annorlunda?

- Nej, det skulle jag inte säga. Min behandling av henne har inte varit annorlunda från att hon kom till att hon lämnade. Däremot så blir det per automatik att hon uppfattar saker och ting annorlunda för att hon inte är prioriterad i träning. Det är normalt. Vi behöver bygga en trupp som ska prestera efter att vi har gått upp. Är man spelare nummer 27 så kommer man inte känna sig som spelare nummer 1. Men jag har varit lika human, trevlig och snäll mot henne som jag är mot alla andra. Den aspekten av det är en annan del. Sedan, det som händer på fotbollsplanen, det är tränarnas beslut och bedömer de att hon inte håller, då håller hon inte. Det är inte jag som coachar.

Hon säger att du ska ha sagt något i stil med att ni ångrar att ni värvade henne och att ni aldrig skulle ha erbjudit henne ett kontrakt eftersom hon är mer offensiv än defensiv.

- Det är en lögn. Det kan du ta med.

Hon har också pratat om att även Jesper ska ha hållit på med utfrysning, efter mötet i november. Han ska ha slutat prata med henne, inte gett någon feedback och om hon ställde en fråga ska han ha svarat personen som stod bredvid. Är det någonting som du har lagt märke till?

- Absolut inte. Det får du fråga Jesper om, men som sagt, om du är en spelare som är sist i ledet så kommer du per automatik inte få samma fokus som de främsta för att vi behöver bygga ett lag. Det är naturligt och skulle inte förvåna mig. Men återigen är det hennes uppfattning av det.

Hennes uppfattning är att det här ska ha kommit från dig. Att det nästan ska ha varit lite direktiv från dig till Jesper att frysa ut henne för att hon i sin tur ska bryta sitt kontrakt.

- Hon hallucinerar.

Varför tror du att hon säger så?

- För att hon säkert mådde så för att hon inte var prioriterad längre. Det var inga problem fram tills dess.

Vad har AIK för ansvar, även om det är en konkurrensfråga, för hur en spelare, oberoende av situation, mår psykiskt?

- Jättestort ansvar, så länge hon är här. Vi försöker ta hand om alla spelare, men vi försöker också vara ärliga och raka med var de ligger. Sedan om man inte gillar det som spelare, det är en helt annan femma. Men vi behöver vara raka och konkreta och omhändertagande, vilket vi är. Och det är vi också genom att vi ger dem sanningen.

Hur upplevde du att Laura mådde, kanske framför allt efter november och under träningslägret? Något du la märke till?

- Nej, inte direkt. Men det är svårt för mig att veta hur någon mår om man inte berättar hur man mår. Då kan man komma till mig, min dörr är alltid öppen för alla spelare.

Ni var ju på träningsläger i början av året. Hur uppfattade du att Laura dels behandlades där, dels mådde?

- Ingen skillnad på henne och alla andra spelare. Samma behandling.

Kan hon ha bortprioriterats i övningar? Att hon som enda spelare inte deltog på samma sätt eller på andra premisser?

- Inte utöver det taktiska. Allt annat har hon varit med på. Men på vissa upplägg är det naturligt att hon inte deltar, om hon inte ska spela under helgen.

Sedan har jag också varit i kontakt med flera källor runt laget, som har valt att vara anonyma, som uppfattar det som att det finns en stark tystnadskultur i AIK:s damlag och att du är den som har skapat den. Varför tror du att folk säger så?

- Jag svarar inte på anonyma personer. Om de har någonting, eller några åsikter, så står min dörr alltid öppen. De kan alltid komma till mig. Det finns ingen tystnadskultur i AIK. Anonyma personer… jag vet inte vad du pratar om. De kan komma till mig när de vill.

Men du upplever inte att det är någon tystnadskultur?

- Absolut inte. Vi frågar dem hela tiden vad de tycker och vad de tänker så de är delaktiga både i träningar och i ledarskap.

Källor till mig säger att du vid ett tillfälle satt en samlingstid för en lagaktivitet, men sedan själv ändrat tiden för att du var i väg på annat och själv skulle hinna. Laget ska då ha suttit och väntat och ingen i laget ska då ha vågat säga ifrån. Känner du igen den situationen?

- Absolut inte. Ingen aning. Vad är det för fråga ens? Löjligt.

Du känner inte igen situationen alls?

- Vi är super-professionella i ledarstaben. Spelarna är professionella så det där känner jag absolut inte till över huvud taget.

Du ska även ha stått framför hela gruppen och skämtsamt sagt att om du vill så kan du sparka alla.

- Absolut inte. Jag skulle aldrig säga något sådant där.

Vad tänker du när du får höra de grejerna?

- Att det inte stämmer. Det är dåligt ledarskap och ingen vettig ledare säger så inför en öppen grupp som man vill ha med sig. Det är bara löjligt.

Det är ganska allvarliga anklagelser får man ändå säga. Vad tänker du om att det, förutom Laura, är fler som upplevt den här utfrysningen och tystnadskulturen?

- Det jag kan säga om sådana saker, gå ut öppet och säg allting så får de som är här dementera det ifall det inte stämmer och bekräfta det ifall det skulle stämma.

Tror du att det kan finnas någon anledning till att man inte vågar gå ut öppet?

- Det finns ingenting som de behöver vara rädda för över huvud taget. Vi är transparenta med allt, inga konstigheter. Om någon har något som de undrar över så säg till. Det är ingenting som jag känner till eller har hört någon säga här på plats, så det är svårt för mig att tro på. Och jag spelar också in det här samtalet så att du vet.

Det är helt okej såklart.

- Så ta med allting som sägs.

I samband med att jag har varit i kontakt med både Laura och de andra personerna så har de uttryckt att de inte tycker att AIK är en särskilt jämställd förening, mellan dam och herr. Du som har god insyn i damlaget, vad säger du om det?

- Jämställt på vilket sätt?

Det har exempelvis kommit upp att det funnits tjejer i laget som inte fått plats i omklädningsrummet. Kritik vad gäller fördelningen mellan dam och herr helt enkelt. De har dragit liknelser vid Hammarby och Häcken och att det inte alls ser ut så i AIK.

- För mig är AIK en väldigt jämställd förening. Klubben prioriterar damlaget otroligt mycket. Speciellt med vår nya vd Fredrik Söderberg. Vi kämpar jättemycket att göra saker och ting lättare för damspelare. Om någon inte är nöjd så kan de alltid gå och spela i Häcken eller Hammarby.