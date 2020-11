Kan bli av med tio spelare - men vill bli topp fem: "Är vår ambition"

I och med Djurgårdens 2-0-seger mot Uppsala i damallsvenskans sista omgång slutade man en poäng ovanför Umeå på nedflyttningsplats. Det är nu tredje säsongen i rad som Djurgården undviker nedflyttning med enstaka poäng, efter att ha varit två poäng ifrån nedflyttning 2018 och klarat sig kvar på målskillnad 2019. Men trots den dystra trenden och den knappa överlevnaden i damallsvenskan 2020, så ser sportchefen Jean Balawo säsongen som ett steg i rätt riktning.

- Vi startade upp säsongen med tio spelare på plats och sedan kom den sista in i slutet på mars. Efter att ha byggt gruppdynamiken på vårt Cypern-läger la vi en ökad energi på vår fysiska status i förhållande till vad vi gjorde året innan. Det har vi fått resultat av med tanke på att vi släpper in så lite mål som vi gör. Det är något jag även tror att vi kommer se fortsatt resultat av nästa år, säger Balawo till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Sedan när man ändå är inne på mål, så är det klart att vi måste producera mer mål. Jag tror vi gjorde näst minst mål eller tredje minst mål i ligan. Det är där vi måste titta på hur vi kan bli mer offensiva i vårt spel och hur vi kan komma till mer avslut på ett bättre sätt. För vi har fått koll på det defensiva spelet, men vi måste se över hur vi kan utveckla det offensiva spelet och göra fler mål.

ANNONS

Efter att ha haft som mål att stabilisera läget inom klubben och bygga en gruppdynamik, höjer man nu målsättningen till nästa säsong.

- Vi har sagt ganska klart och tydligt att vi ska tävla om de fem första placeringarna under 2021. Det är där våra ambitioner är. Nu har vi haft ett år där målsättningen varit att bygga gruppen och se till att stabilisera verksamheten, vilket jag tycker att vi har gjort. Vi har tio mer poäng mer än vad vi hade förra året och en bättre placering än förra året. Men också en större trygghet i vårt spel. Därför känner vi oss nu trygga i att säga att ”nu siktar vi mot toppen” och ambitionen är nu att vi ska vara topp fem nästa säsong. Sedan efter siktar vi på de högre placeringarna.

Samtidigt som man nu byggt upp en gruppdynamik har man tio spelare med utgående kontrakt, där flera av spelarna har haft betydande roller under säsongen. Olivia Schough blev lagets främsta målskytt och röstades fram till damallsvenskans MVP, sedan har man även Katherine Östergaard och Camilla Huseby på utgående kontrakt som båda spelat viktiga roller under säsongen.

- Av de som har utgående avtal så är det väl vissa som man vill se i Djurgården. Så är det ju. Men vi kommer att leta efter att spetsa till vissa positioner, tror jag. Så vi kommer att satsa på att förstärka och förlänga de som vi tycker har gjort ett bra år för Djurgården.

ANNONS

Vad är det för positioner ni måste spetsa?

- Vi får titta på hur vi kan göra fler mål. Det defensiva har vi gjort det bra, sedan får man titta på hur vi kan komma till fler avslut och öka målskörden.

Men de planerna har fått både en och två käppar i hjulet i form av covid-pandemin.

- Vi hade som ambition att titta på spelare i vår miljö, men det går inte längre. Vi vill inte att folk reser från olika distrikt och olika länder till Sverige och beblandar sig med våra spelare. Det är andra risker nu. Därför kommer vi att skippa det.

Betyder det att man kommer satsa ytterligare på akademispelare till nästa säsong?

- Det vet vi inte. Vi har gjort ett generationsskifte i vårt F19-lag och den nya kullen som kommer nu är en grupp av otroligt bra fotbollsspelare. Så om de tar för sig kommer nog möjligheterna att ges.

Vad blir fokuset nu fram till nästa säsong börjar?

- Som läget är just nu så kommer vi inte att träna på så mycket mer. Vi tog ledigt direkt efter Uppsala-matchen. Sedan gör spelarna sin screening, får sina fysprogram, och tar ett välbehövligt break. Det har varit väldigt påfrestande mentalt hela säsongen och alla förtjänar ledighet. Men när vi drar igång den 7 januari, då är ambitionen att köra stenhårt på precis alla sätt.

ANNONS

Under torsdagen gick Djurgården ut med att man värvar anfallaren Hayley Dowd från Morön i elitettan. Dowd stod för 15 mål under 2020, och 33 mål under 2019.