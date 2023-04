Kjetselberg om nya tränargiget: "Det är tvådelat"

Rosengård har fått en fiaskostart på säsongen. Efter tre spelade omgångar står man på en inspelad poäng. Förlusten mot Djurgården fick bägaren att rinna över och Renée Slegers fick lämna sitt uppdrag som huvudtränare för den mesta mästaren.

Och fram får då Joel Kjetselberg kliva, i det som blir 34-åringens första huvudtränaruppdrag på högsta nivå - ett besked som han fick under söndagskvällen.

- Det är klart att det kommer plötsligt och det är tvådelat när man varit i en annan roll och jobbat. Men någonstans känner jag att vi är i läget, vi är här och nu och tycker Rosengård att jag är lämpad för att göra detta måste jag se det med stolthet men också en enorm energi för att vi ska vända det här, säger han till Fotbollskanalen.

Har du haft det på känn?

- Jag tycker att vi inleder säsongen där vi gör det hyfsat bra spelmässigt. Men självförtroende är en färskvara och blir det stolpe ut och man förlorar blir det till slut negativt. Jag skulle inte säga att jag har haft det på känn.

Kjetselberg har pratat med Renée Slegers men detaljerna kring vad som har sagts vill den nya huvudtränaren inte gå in på.

- Det är personligt.

Spelarna fick beskedet under måndagsmorgonen innan träning – och Kjetselberg meddelar att man haft en fin första träning med mycket energi.

- Vi har alla satt oss i den här situationen. Då handlar det om vad vi gör för att ta oss härifrån, vad gör vi i dag? Vad gör vi för analys av att kolla på Vittsjö mot Häcken? Sedan handlar det om att ta tre poäng på fredag, vi kan inte vara någon annanstans i tankarna än där.

Hur viktigt tror du att det är med någon som känner truppen som kommer in?

- Jag måste tro att det är en bra sak att jag känner truppen. Och truppen känner mig och det gör att jag känner ett stort förtroende i beslutet som tagits att jag kan kliva in i rollen, jag har varit här i ett och ett halvt år och de vet vad de får när de tar in mig för att de känner mig.

Vad ska du göra för att vänta på trenden?

- Vi behöver komma samman. När det blir ett skifte blir det ett uppbrott och det ska bli nytt. Här måste vi komma samman som grupp så snabbt som möjligt, det finns ett grundspel från tidigare – förra året vinner vi allt och tar oss till Champions League. Nu handlar det om att gå ut på plan och göra saker tillsammans och vinna fotbollsmatcher, det är det vi jobbar med och det är det som bygger självförtroende, säger huvudtränaren.

Kjetselberg uttrycker en vikt av att ta in spelarperspektivet och att han kommer att behöva ta in måendet och vilken plats man befinner sig i just nu. Samtidigt menar han att man tillsammans måste peka ut en gemensam väg i ett lag med många starka ledare.

- Det är en fördel att vi har spelare med en enorm erfarenhet men som också är beredda att ta ansvar, avslutar han.