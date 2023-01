Klart: Eskilstuna United tvångsdegraderas

Tidigare i december meddelade SvFF:s licensnämnd att krisklubben Eskilstuna United inte beviljas elitlicens för 2023. Det var Sörmlandsklubben ensamt om på svensk elitnivå.

"Per den 31 december 2021 redovisade Eskilstuna United DFF ett negativt eget kapital uppgående till - 553 tkr. Till följd av det hade föreningen att inkomma med ett periodiserat bokslut per 31 augusti 2022. Eskilstuna United DFF har inkommit med ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2022, signerat styrelsen och revisor, med ett väsentligt negativt eget kapital", framgick det ur licensnämnden beslut.

Beslutet innebar att laget per automatik flyttades ner en serie, till elitettan.

Men Eskilstuna United överklagade till SvFF:s överklagandenämnd och på måndagen kom domen.

Överklagandenämnden går på licensnämndens linje och beviljar inte Eskilstuna United elitlicens för 2023.

- Eskilstuna hade per den 31 augusti 2022 ett fortsatt negativt eget kapital efter att ha haft det även i årsbokslutet i december 2021. Kravet på en förening att inte ha ett negativt eget kapital per den 31 augusti är ett grundläggande krav för att få elitlicens och Överklagandenämnden har liksom Licensnämnden konstaterat att Eskilstuna inte uppfyller det kravet, säger Kerstin Elserth, ordförande i överklagandenämnden, i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

- Det kan göras undantag från kravet om en förening visar att det funnits särskilda skäl och Eskilstuna har hänvisat till covidpandemin. Nämnden anser visserligen att pandemin skulle kunna vara ett sådant skäl men anser också att Eskilstuna inte har visat att det är pandemin som har orsakat att föreningen inte kunnat uppfylla det egna kapitalkravet. Slutsatsen är därför att pandemin inte är skäl för att bevilja Eskilstuna elitlicens för 2023.

Eskilstuna Uniteds plats erbjuds IK Uppsala, som slutade trea i elitettan och föll i det damallsvenska kvlaet mot Brommapojkarna. Klubben har tidigare meddelat att man kommer att tacka ja.

- Skulle frågan komma så kommer vi med ett positivt svar på att spela i damallsvenska nästa år, sa IK Uppsalas ordförande Linda Zillén till Fotbollskanalen den 5 december.