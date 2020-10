Lagkaptenen skadad när historiska guldet ska bärgas: "Vill inget annat än att vara med tjejerna"

Kopparbergs/Göteborgs lagkapten Beata Kollmats, 28, åkte i mitten av mars på en ny korsbandsskada och fick besked om att hon skulle missa hela säsongen. Kollmats, som är inne på sitt tionde år i Göteborgslaget, har därmed under senaste månaderna fått fokusera på rehabiliteringsträning, medan laget radat upp trepoängare i damallsvenskan och nu toppar serien.

Nu berättar den 28-åriga backen mer om hur rehabiliteringen gått, att hon har gjort framsteg i det tysta, och att hon nu siktar på spel under säsongsinledningen 2021.

- Jag har inte fått några bakslag än, men vi har gått ganska lugnt fram, då det var en stor operation. Jag har fått ha tålamod med att gå lugnt fram, men det går ändå sakta framåt. Jag tycker också att det har gått lite bättre senaste tiden, så det är skönt, säger hon till Fotbollskanalen.

- Det är ingen mening att stressa fram något med tanke på att jag har haft problem med knät tidigare. Om jag tar det lugnt nu, så kommer det förhoppningsvis att gynna mig när jag kommer tillbaka. Jag tänker inte så långt fram. Jag försöker ta en dag i taget och lyssna på knät, min sjukgymnast och min läkare, så hoppas jag att jag är ”fit for fight” till nästa säsong, fortsätter hon.

Vad har varit tuffast under den här rehabiliteringsperioden?

- Det var nog precis i början innan man accepterade att man hade dragit korsbandet en tredje gång. Det var tufft och sedan var det jobbigt fysiskt första månaderna i och med att det var lite annorlunda än det jag har varit med om vid mina tidigare operationer.

Hon fortsätter:

- Jag var kanske inte beredd på att det skulle ta så lång tid och göra så ont som det gjorde. Det blir också en frustration när man är van vid att hålla igång och träna varje dag, sedan kan man helt plötsligt inte göra det, samtidigt som kroppen inte fungerar som man vill att den ska göra. Men nu börjar jag känna mig hyfsat normal igen. Även om inte knät känns helt bra, så känner jag att jag är där igen inom en snar framtid.

Kollmats har dock fortsatt en bit kvar till att kunna spela fotboll igen och får därmed följa även de sista tre omgångarna från sidan av planen. Kopparbergs/Göteborg har i år imponerat stort i spelarens frånvaro och toppar nu tabellen med tre omgångar kvar av säsongen. Göteborgslaget har fyra poäng ner till regerande mästaren FC Rosengård på andraplats.

- Oavsett om man är etta, femma eller sist i tabellen, så vill man som fotbollsspelare spela och inte vara vid sidan om. Nu när det gått så bra vill man inget annat än att vara med tjejerna på planen och dela glädjen där och inte vara vid sidan om, men de har gjort det otroligt bra hittills och nu blir det spännande på slutet. Allt kan hända, även om vi har ett bra utgångsläge.

Har det varit extra jobbigt att inte vara med på planen när det gått så pass bra i år?

- Det är lite blandade känslor. Det här är mitt tionde år i klubben, så jag är ju superglad för klubben och tjejerna, samtidigt som man har varit nära det där guldet och nu är det långt ifrån klart, men när det gått så bra vill man ju såklart vara med lite extra för att få dela det på planen. Men annars är det bara för mig att acceptera att det är som det är. Jag får stötta tjejerna och jag är jätteglad för alla som har möjlighet att vara med och spela på planen. Vi får se hur långt det räcker, men det är kul att vi har det i egna händer. Vi tar dock fortsatt en match i taget, då det kan vända fort.

Är det mer nervöst att följa matcher från sidan?

- Så är det, man är mer nervös när man sitter vid sidan om än när man är på planen.

Varför tror du att det gått så bra i år?

- Vi har under senaste säsongerna haft en stomme som har varit i laget länge, samtidigt som vi spelat med samma spelidé och system, vilket vi är trygga i. Det här året har vi också haft en bredare trupp, även om vi tappat spelare. Vi har bland annat jättebra spelare på bänken som kan gå in och göra det minst lika bra, så det tror jag är den största nyckeln. Nu har det varit en konstig säsong med mycket matcher och då har vi även fått bra hjälp av det medicinska teamet, vilket är viktigt, samtidigt som vi haft möjlighet att rulla på spelare om folk varit lite slitna. Det tror jag har spelat in mycket.

Kopparbergs/Göteborg har senaste åren varit med och tampats i toppen av damallsvenskan, men däremot aldrig vunnit serien. Kollmats menar att det vore väldigt stort för klubben med ett SM-guld.

- Det är klart att det hade varit jättestort. Vi har fallit på målsnöret några gånger innan och vinna är ju det alla vill göra. Det är det vi kämpar för nu och sedan får vi se.

Kollmats vågar däremot inte slå fast att det blir SM-guld 2020.

- Jag hoppas det och jag vet att vi har potentialen, men sedan har vi pratat om att enbart fokusera på nästa match. Vi kan bara göra vårt och ska inte fokusera på de andra lagen. Om vi gör det vi ska göra kan det räcka till guld och framför allt nu när vi har det utgångsläget vi har, men det är ingen mening att tänka på sista matchen nu. Det är jobbet som ska göras i dag och sedan är det nästa match.