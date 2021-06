Marklund: Bajen fortsätter imponera - kan man skrälla mot Linköping?

Hammarby imponerade mot Kristianstad

Hammarby fortsätter att imponera i damallsvenskan. Efter seger mot Djurgården i förra omgången efter ett sent avgörande kom nästa triumf på hemmaplan i helgen. Bajen dominerade mot Kristianstad och vann matchen klart med 3-1. Madelen Janogy har fått en kanonstart i sin nya klubb och tillsammans med Emilia Larsson i offensiven ligger landslagsspelaren bakom mycket.

Och ytterligare en sak imponerar med Bajen är bredden. Hanna Folkesson har missat de senaste matcherna på grund av skada, men då har Ellen Gibson kommit in och ersatt Folkesson med den äran på det centrala mittfältet.

ANNONS

Rosengård ångar på - Öling briljerade

Det var klasskillnad när Rosengård mötte AIK på bortaplan i lördags. Matchen slutade hela 7-0 och Skånelaget har fått en drömstart på årets damallsvenska. Sju segrar och 18-1 i målskillnad vittnar på ett lag som sprudlar av självförtroende och Häcken måste verkligen växla upp för att utmana Rosengård om SM-guldet i år.

En som imponerade mot AIK var Ria Öling. Den finländska mittfältaren plockades in från Växjö inför årets säsong och mot AIK blev Öling dessutom tvåmålsskytt.

En sak som dock oroar är att flera spelare uppges på väg bort från Rosengård. I dagarna kunde Fotbollskanalen avslöja att Hanna Bennison och Nathalie Björn är aktuella för en flytt till Premier League-klubben Everton och frågan är om Rosengård kommer kunna fortsätta rada upp seger på seger om man tappar viktiga spelare.

ANNONS

Nu väntar tuff bortamatch

Sju segrar av sju möjliga för Rosengård, men kanske bryts den sviten under fredagen? Laget ställs borta mot Kristianstad, ett lag som imponerade under fjolårssäsongen. KDFF har dock haft en lite tyngre start på årets säsong, men förra säsongen vann man till exempel bortamatchen mot Rosengård med 2-1. Något som också kan tala för ett Kristianstad-lyft kontra förra omgången, då laget föll borta mot Hammarby, är att Sveindís Jonsdottir på allvar är tillbaka. Forwarden hoppade in senast mot Bajen och kanske är hon nu redo för en startplats.

Hyperintressant match mellan Linköping och Hammarby

Vem tar klivet och hakar på i toppstriden? Det är frågan när Linköping ställs hemma mot Hammarby. På förhand känns matchen hyperintressant där Linköping har hemmaplansfördel, men Bajen har formen på sin sida. Två raka segrar för Stockholmslaget gör att man reser till Östergötland med gott självförtroende. Samtidigt är Linköping en klubb som slagits i toppen de senaste säsongerna och i år är inget undantag. Sju omgångar in ligger laget på tredje plats och Bajen måste få till en topprestation för att kunna skaka Linköping.

ANNONS

Något som måste fungera för LFC? Frida Maanums spel. Den norska speldirigenten är central i Linköpings spel och för att LFC ska fortsätta ta poäng måste Maanum fortsätta producera - och inte komma för långt ner i banan och fördela bollen.

Två rejäla tapp - men Berglund kan ersätta

Först Linda Sembrant och i dagarna också Nilla Fischer. Sveriges mittbackspar från VM 2019 missar OS. Den förstnämnda då hon ådragit sig en knäskada och den sistnämnda har tackat nej till OS då hon och hennes fru väntar barn. Två rejäla tapp för landslaget, men det finns spelare som kan ersätta. I Peter Gerhardssons senaste landslagstrupp fanns Emma Berglund med och om Rosengård-backen bara får hålla sig skadefri blir hon ett välkommet tillskott i OS i sommar. Dessutom har Amanda Ilestedt tagit kliv i Bayern München och även hon är med och konkurrerar om en plats i Blågults startelva. Och kanske får båda plats? I Sveriges landskamp mot USA i mitten av april spelade nämligen Blågult med en trebackslinje, ett framgångsrecept då Sverige var minuter från att vinna mot den regerande världsmästaren.