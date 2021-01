Officiellt: AIK värvar amerikansk mittfältare:

AIK är nykomlingen i damallsvenskan i år efter att ha vunnit elitettan under fjolårssäsongen. Under torsdagen meddelar Solnaklubben att man värvar in den 27-årige amerikanskan Caroline Murray som närmast kommer från spel i Sunnanå.

AIK:s manager Anne Mäkinen till klubbens hemsida:

- Caroline är en teknisk, snabb och löpstark kantspelare med en vinnarmentalitet och någon som vi vet kommer att passa väldigt bra in i vårt sätt att spela. Hon kan även användas på flera olika positioner vilket ger oss den flexibilitet vi vill ha.

Mittfältaren Murray är glad över att ha skrivit på för AIK.

- Det är en stor ära att skriva på för en sådan prestigefylld klubb som AIK. Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse och jag är mycket tacksam för möjligheten. Jag är glad över att kunna vara i en sådan bra miljö varje dag, säger hon.

Avtalet med Murray är skrivet till och med 2022.

Damallsvenskan inleds den 17 april och samma dag ställs AIK mot Växjö på bortaplan.