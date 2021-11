Officiellt: Sällström tillbaka i damallsvenskan

Vittsjö GIK gav under tisdagen besked om att Linda Sällström återvänder till Skånelaget. 33-åringen lämnade under 2018 för Paris FC, men är nu tillbaka i Vittsjö igen för spel i damallsvenskan under 2022.

- Det känns jättekul att komma hem igen! Det drog ut på tiden lite mer än planerat, men bättre sent än aldrig. Vi har hållit kontakten under tiden jag har varit borta och det känns jättekul att få vara en del av denna fantastiska klubb igen. Jag har saknat laget, ledarna och supportrarna samt stämningen på Vittsjö IP. Jag väntar med entusiasm på att ses igen i januari, säger Sällström i en kommentar på klubbens hemsida.

Sällström har även tillhört Linköpings FC och Djurgårdens IF på svensk mark, samt gjort över 100 matcher med Finlands A-landslag.