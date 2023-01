Officiellt: Vangsgaard lämnar LFC

Amalie Vangsgaard fick ett stort genombrott i fjol då hon vann skytteligan i damallsvenskan på 22 fullträffar och sköt Linköping FC till en tredjeplats i tabellen. Nu står det dock klart att succéforwarden går vidare i karriären.

På söndagen meddelar klubben att Vangsgaard lämnar LFC som bosman för spel i Europa.

- Efter 1,5 år i klubben är det dags att ta farväl, men framför allt att säga tack. Min tid i Linköping är en erfarenhet jag aldrig kommer att glömma och jag är tacksam för möjligheten som klubben gav mig att spela fotboll på heltid. Vad som gör den här klubben så speciellt är människorna, säger danskan i pressmeddelandet.

- Jag är väldigt stolt över vad vi åstadkom tillsammans förra säsongen och jag är stolt över att ha varit en del av det. På ett personligt plan var det en säsong där jag utvecklades mycket och det gav mig självförtroende inför min nästa, spännande utmaning i karriären.

Fotbollskanalen har tidigare rapporterat att Vangsgaard är nära att skriva på för Paris Saint-Germain. Endast detaljer återstår innan affären är i hamn och den 26-åriga danska landslagsforwarden väntas presenteras inom kort om inget oförutsett inträffar.

LFC:s huvudtränare Andrée Jeglertz om tappet:

- Amalie kom till oss för 1,5 år sedan och har haft en stor påverkan på vår klubb och vårt lag. Hon har bevisat att med en stark vilja att utvecklas och lära, samt ett öppet sinne för en ny miljö och roll, kan man bli den bästa versionen av sig själv och den bästa forwarden i ligan. Det är också ett bra betyg till vår verksamhet att vi utvecklar och utbildar spelare för olika landslag och större utmaningar utomlands. Jag önskar Amalie all lycka till i sin nya miljö och det ska bli spännande att följa henne framöver.

Totalt blev det 29 mål på 39 matcher i LFC-tröjan för Amalie Vangsgaard.

Tack för allt Amalie! ❤️💙

