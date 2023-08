Officiellt: Younggeul lämnar Häcken

Den sydkoreanska målvakten Yoon Younggeul, 35, vaktade i sommar Sydkoreas mål i VM, men lämnar nu BK Häcken vid kontraktets slut och lägger handskarna på hyllan.

- Det är aldrig lätt att komma in i en ny klubb utanför sin egen kultur. BK Häcken tog dock emot mig med enastående omsorg och omtanke. All personal och alla spelare har varit så snälla mot mig och hjälpt mig att passa in bra. Den här klubben har en sann passion för fotboll och slitstarka spelare som gör sitt bästa på träning och match. Jag beundrar klubben oerhört mycket, från djupet av mitt hjärta, säger Younggeul på Hisingen-klubbens hemsida och fortsätter:

Annons

- Även om jag inte fick chansen att visa upp mig i en tävlingsmatch spelade jag med hela mitt hjärta på planen i varje enskild match. Jag delade glädjen när vi vann och kände besvikelsen när vi förlorade. Trots den relativt korta tiden tillsammans saknar jag alla mycket. BK Häcken blev faktiskt den sista klubben i min professionella fotbollskarriär eftersom jag har bestämt mig för att lägga av. Jag är hedrad över att ha varit en del av denna fantastiska klubb.

Younggeul kom till Häcken inför årets säsong.

- Vi tackar Yoon för tiden hos oss. Hon har varit otroligt professionell och tillfört kvalitet till laget. Vi önskar henne all lycka i framtiden, säger Christian Lundström, fotbollsansvarig för dam elit i Hisingen-klubben.

Häcken toppar tabellen efter 17 omgångar i damallsvenskan.