Rosengård-stjärnan lägger av - blir tränare i Linköping: "Kan inte spela utan smärtlindring"

Malin Levenstad har varit assisterande tränare i FC Rosengård sedan 2016 och har gått Fifas utbildningsstege under tiden. Den numera 32-åriga Levenstad har spelat i hela kedjan av elitlag i Malmö. Från MFF via LDB FC Malmö till dagens FC Rosengård. Hon hann även med en sejour i AIK under 2014.

Efter det avslutade hon den aktiva karriären som spelare, men skulle göra en oväntad comeback sommaren 2018 - men då rök hälsenan. I februari 2019 var hon tillbaka och spelade hela förra säsongen, samt delar av denna.

- Det är sjukt och känns lite galet och vemodigt. Men man kommer till en gräns när man behöver gå skilda vägar och testa nytt. Jag behöver vara ny på jobbet i en ny miljö med nya människor och inte sitta på trygghet, säger hon till Sydsvenskan och fortsätter:

- Det var jobbigare än jag trodde att bestämma mig för att lägga av. Förra gången jag slutade var det tydligt av egen fri vilja. Jag hade ingen motivation. Nu har jag verkligen haft kvar den, men kroppen strejkar ju, säger hon.

Levenstad kommer jobba klart säsongen ut, och berättar för Sydsvenskan att hon har kontrakt året ut. Hon kommer vara tillgänglig som spelare och tränare, även om hon bara kan spela med smärtlindring.