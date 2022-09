Rubensson: "Kommer behövas i Champions League"

Under lördagen tog Eskilstuna United emot BK Häcken på Tunavallen. Och det var gästerna från Hisingen som var starkare när man vann med 2-1.

Det avgörande målet kom från Marika Bergman Lundin som vad nöjd med insatsen efter matchen.

- Känslan är go. Det kändes som att vi hade lite lägen som vi skulle kunna sätta tidigare, så det är skönt att den glider in där. De gör det bra och vi får jobba oss in och sliter, och det gör att vi tar tre poäng. Att vi gör det som ett lag.

Redan i nästa vecka väntar dubbelmöte med Paris Saint-Germain i Champions League-kvalet - och Bergman Lundin menar att tre poäng kan ge ökat självförtroende.

- Det är allt mycket skönare när man får tre poäng. Det sprider bra energi och självförtroende i truppen. Det kommer bli en spännande match - jag har aldrig spelat Champions League så det kommer bli kul.

Elin Rubensson:

- Det är bra att vi visar att vi kan vinna på många olika sött. Vissa matcher har vi spelövertag och i den här matchen är det mycket närkamper och vi har inhoppare som kommer in och avgör. Det är starkt och kommer behövas i Champions League också.