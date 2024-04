Skadedrabbat Bajen värvade Guillou i sista stund: "Många har fått vikariera"

Hammarby har haft flera skador på samma position under försäsongen. Både Ellen Wangerheim och Klara Folkesson har varit skadade hela försäsongen. Wangerheim tycks vara på god väg men har inte spelat 90 minuter än. För Folkesson, som dras med en höftskada, tycks återkomsten vara längre bort.

- Det är alltid tråkigt med spelare skadade. Det har ställt till det för oss och många har fått vikariera vilket är otacksamt för dem, att spela i roller som inte är deras normala, säger sportchef Johan Lager.

Damernas transferfönster stängde vid tolvslaget under natten mellan måndagen och tisdagen. Dagen efter fönstret hade stängt stod det klart att Hammarby hade gjort en sista minuten-värvning. Den offensiva mittfältaren Katrina Guillou från Piteå IF hade skrivit på.

- Det gick väldigt fort. Men med tanke på hur bra de har gjort det så kändes det som ett lätt beslut att skriva på för dem, säger Guillou och berättar att hon var på landslagssamling med det filippinska landslaget under den här tiden.

- Jag åkte hem från Sydkorea och packade om, sedan hoppade jag på nästa flyg för att komma hit i princip, fortsätter hon.

Johan Lager hade haft ögonen på Guillou sedan årsskiftet men har känt till henne betydligt längre än så.

- Det är en spelare som jag har behövt oroa mig för i fem års tid tror jag. Det är skönt att slippa möta henne och ha henne som en möjlighet hos oss, säger han.

Hur tänkte du när du valde att plocka in just henne?

- Det är få spelare som vi har tagit in som inte har landat rätt. Om Klara och Ellen hade varit tillbaka kanske vi inte hade värvat alls. Men nu fanns det lite oro och då passade det väldigt bra att Katrina var tillgänglig för ett kortare kontrakt fram till sommaren, säger Lager.

Hur såg dialogen ut?

- Jag tror att hon hade många alternativ att välja på, inte bara i Sverige. Men det passar oss som hand i handske tycker jag. Det kommer in en erfaren spelare som är äldre, som har varit i Sverige förut. När vi började landa i att vi behövde ha en spelare här under den här kortare perioden så gick det ganska snabbt, en vecka, tio dagar kanske, från första samtalet.

Det blir en rivstart för Guillou som har chans att göra debut i Hammarbytröjan redan på söndag. I ett derby mot BP som spelas på Tele2 Arena.

- Jag har spelat på Tele2 en gång tidigare och det var en bra upplevelse. Jag vet hur högljudda Hammarbysupportrarna kan vara. Det ska bli roligt att vara på "rätt" sida nu, säger Guillou.

Den offensiva mittfältaren har, förutom tre säsonger i Piteå, tillhört Morön. I fjol gjorde hon fyra mål och två assist på 24 matcher i damallsvenskan.

Kontraktet med Hammarby sträcker sig fram till sommaren.