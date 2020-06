Stor förvirring bland damklubbarna kring krispengarna: ”Ska plocka fram min största miniräknare"

DAMALLSVENSKAN

Totalt: 2 108 000 kronor

Umeå IK FF, 484 676 kronor

Linköpings FC, 289 251 kronor

Vittsjö GIK, 278 573 kronor

Kif Örebro DFF, 272 745 kronor

Piteå IF DFF, 200 938 kronor

FC Rosengård, 155 681 kronor

Eskilstuna United DFF, 125 144 kronor

Kristianstads DFF, 100 678 kronor

IK Uppsala Fotboll, 93 295 kronor

Kopparbergs/Göteborgs FC, 46 816 kronor

Djurgårdens IF FF, 42 358 kronor

Växjö DFF,17 845 kronor

ELITETTAN

Totalt: 1 447 000 kronor

AIK, 507 560 kronor

Älvsjö AIK, 217 218 kronor

Bollstanäs SK, 176 219 kronor

Hammarby IF FF, 167 237 kronor

Mallbacken IF Sunne, 74 682 kronor

Morön BK, 52 391 kronor

Kvarnsvedens IK, 51 788 kronor

Jitex Mölndal BK, 48 777 kronor

Sunnanå SK, 42 467 kronor

IF Brommapojkarna, 37 938 kronor

Alingsås FC United, 34 419 kronor

Lidköpings FK, 23 830 kronor

Sandvikens IF, 12 474 kronor

IFK Kalmar, 0 kronor