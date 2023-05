Stort drama i stormötet - Rosengård hämtade upp tvåmålsunderläge sent mot Häcken

Två formstarka lag möttes på Malmö IP. Tabellsexan FC Rosengård jagade femte raka segern medan tvåan BK Häcken besegrade serieledaren Hammarby senast. Sedan 2-0-segern mot IFK Norrköping var Halimatu Ayinde tillbaka i Rosengård, där också Olivia Möller Holdt och Somea Polozen återkom till truppen. Bortalaget saknade namn som Elin Rubensson och Filippa Curmark med skador.

Under jämn matchinledning hade hemmalaget Emilia Larsson det första skottet på mål, i den 15:e minuten, som gick rakt på målvakten Jennifer Falk. Några minuter senare provade förra FCR-spelaren Anna Anvegård från distans med ett skott som gick strax utanför. Julie Blakstad träffade målet sedan med ett skott som saknade fart och plockades upp av målvkaten Angel Mukasa.

Det var försvarsspelet som utmärkte sig i första halvlek. Efter halvtimme skapade dock Häckens Rosa Kafaji matchens dittills bästa möjlighet, men skottet gick en halvmeter över. I den 36:e minuten skulle Kafaji noteras för en assist. Rosengård slarvade i uppspelsfasen och Kafaji frispelade Anna Anvegård, som behärskat satte sitt fjärde mål för säsongen.

Tre minuter innan halvtid uttökades den ledningen. Två bolltapp på egen planhalva från hemmalaget gav Häcken chansen att spela loss på vänsterkanten, där Anvegård helt oattackerad kunde promenera in i straffområdet och sätta sitt andra mål för matchen. 0-2 var också resulatet i halvtid.

- Jag tycker att vi gjort en rätt så bra halvlek. Vi började lite skakigt men kom in i det mer och mer under matchen. Sista 20 tycker jag att vi spelar riktigt bra. Vi har mycket boll och det känns som att de inte kommer till så mycket farligheter, säger Anvegård i Viaplays sändning.

Hon blev förvånad över Rosengårds slappa försvarsspel:

- Jag blev lite överraskad över att de inte kom ut på mig vid andra målet. Det var en bra yta och det var bara att springa in mot målet då, säger Anvegård till Viaplay.

Bara två minuter in på andra halvlek reducerade Rosengård. Olivia Schoughs genombrott ledde ända till straffområdet och anfallaren hittade Sofie Bredgaard skrax bakom henne. Danskan provade med ett skott utanför straffområdeslinjen och bollen letade sig förbi Falk och in i mål.

I den 52:a minuten hade Häcken en gyllene möjlighet att sätta ett tredje mål. Kafajis inspel hittade Julie Blakstad framför målet men Manchester City-lånet misslyckades med avslutet, som gick utanför. Spelet öppnades upp och hemmalaget svarade med en målchans direkt efteråt.

Bredgaards inlägg hittade Larsson i straffområdet, som fick på en bra nick men Falk var med och räddade. Bredgaard var igång och avfyrade ett nytt distansskott strax efteråt, men fick se det gå strax utanför. Sedan hade en Häcken en farlig vänsterhörna som Rosengårdförsvaret i panik rensade på mållinjen.

Tempot gick ner under slutkvarten och gästerna lyckades med att stoppa en FCR-forcering till en början. I den 86:e minuten gavs ändå Schough ett nästintill perfekt frisparksläge. Landslagsspelaren skruvade dock skottet precis utanför Falks högra stolpe. Schough skulle få sin revansch. I den 90:e minuten fick hon bollen till vänster i straffområdet och visade stor kyla när hon placerade in kvitteringen. Det sena målet innebar att Rosengård ordnade ett 2-2-resultat och är fortfarande utan förlust under nye tränaren Joel Kjetselberg.

- Vi har mycket att lära av den här matchen. Sedan är jag stolt över att vi tar oss tillbaka, säger Rosengård-tränaren Joel Kjetselberg till Viaplay.

Han fortsätter:

- Det var extremt viktigt att vi tog oss tillbaka och kryssade i dag.

Häcken-tränaren Robert Vilahamn till Fotbollskanalen:

- Det är ett lag som jublar med publiken och ett lag som sitter och surar. Det kändes som att vi gjorde en jättebra första halvlek där vi egentligen spelar ut dem tycker jag. Gör fina mål och kommer till målchanser. Sedan åker vi på ett snöpligt tidigt mål i andra och tappar lite rytm, och de får lite vittring på att det faktiskt går att skramla fram något mer mål. Sedan tycker jag fortfarande att vi skapar fler målchanser i andra halvlek och är bollförande. Men de har några klasspelare där framme som lyckas skramla fram någon till målchans och är kliniska där. Det är ett bra lag Rosengård - men otroligt surt, det är vad det är, säger han.

Hade du tagit en poäng här på förhand?

- Nej, det hade jag inte gjort. Utan jag känner att vi är i en fas där vi ska kunna vinna mot Rosengård borta, för att vi har bra spelare och ett fungerande spel. Nu när det blev kryss efter en så bra halvlek så är jag absolut inte nöjd. När man sammanfattar tabellen i slutändan så tror jag att några kryss borta mot toppkonkurrenter är helt okej.

Startelvor

Rosengård: Mukasa - Arnardottir, Berglund (K), Obaze (utbytt 67') - Wik, Öling, Ayinde, Larsson - Bredgaard (81'), Lundin (67'), Schough.

Byten: Kullashi, Möller Holdt (67'), Jansson (81')

Häcken: Falk - Wijk, Rybrink (K), Luik, Sandberg - Grant, Bergman Lundin - Blakstad, Kafaji (utbytt 75'), Anvegård (68') - Larisey (84').

Byten: Hellekant (68'), Nelhage (75'), Masaka (84')

Gula kort: Bredgaard (31'), Bergman Lundin (76')