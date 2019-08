TV: Piteå bröt negativ trend - vände till seger

IF Limhamn Bunkeflo-Vittsjö GIK 0-3 (0-0)

Skåningarna Limhamn Bunkeflo har haft en otroligt tung säsong och parkerar på en 14:e plats som nästjumbo med endast krislaget Kungsbacka bakom sig. Michelle De Jonghs Vittsjö å andra sidan återfinns på en fjärdeplats och stod upp bra när man spelade oavgjort senast mot Rosengård. Det var givetvis också bortalaget som kom till mest chanser framåt, samtidigt som hemmalaget inte hade något registrerat avslut, när den första halvleken slutade mållöst. Inte särskilt långt in i den andra halvleken kom tillslut bortalagets ledningsmål genom just Michelle De Jongh som – efter ett samarbete med anfallskollegan Tove Almqvist – elegant sköt in 0-1. Under resterande tid av den andra halvleken höll Vittsjö undan och utökade också sin ledning två gånger om genom Clara Markstedt och sedan, återigen, De Jongh när man vann klart i Skånederbyt.

Linköpings F -Kopparbergs/Göteborg FC 1-0 (0-0)

En svit av fyra raka matcher utan vinst bröts senast mot Limhamn Bunkeflo när det blev en så kallad ketchupeffekt då östgötarna segrade med hela 4-0 på Limhamns IP. I dagens lunchmatch mot förhandsfavoriten Göteborg startade Olof Unogårds Linköping också bäst när man förde spelet tydligt i inledningen. Bortalaget växte dock in i matchen och spelet böljade fram och tillbaka under större delar av den första halvleken när de första 45 slutade mållösa. Det dröjde enda till den andra halvlekens 70:e minut för att matchens första mål skulle vara ett faktum. Efter att Stina Blackstenius blivit frispelad avancerade anfallaren framåt i banan och avslutade genom att säkert skjuta in ledningsmålet och fastställa slutresultatet 1-0. Läs mer om matchen HÄR.

Kristianstads DFF-KIF Örebro 2-0 (0-0)

Ett av damallsvenskans största utropstecken Örebro, för att inte säga DET största, ställdes under söndagen mot cupfinalisten och tabellåttan Kristianstad på nybyggda Kristianstad Fotbollsarena. Under början av matchen var det däremot inget av lagen som tog något större kommando när de bägge sidorna kände på varandra och dessutom slarvade en hel del. En bit in i den andra halvleken fick dock hemma-anfallaren Svava Ros Gudmundsdottir ett superläge att skjuta in ledningsmålet då hon kommit fri men en utrusande Danielle Rice kunde rädda isländskans avslutsförsök. Det var istället i den andra halvleken som nollan spräcktes då Evelina Duljan till hemmapublikens stora glädje sköt in 1-0. Några minuter senare utökade mittfältaren hemmalagets ledning när hon fastställde slutresultatet 2-0.

Kungsbacka DFF-Växjö DFF 0-3 (0-1)

Ett oerhört viktigt möte i bottenstriden ägde under dagen rum på klassiska Påskbergsvallen mellan jumboplacerade Kungsbacka och Växjö – något högre upp i tabellen – på negativ kvalplats. Det var även de tiondeplacerade gästerna som tog ledningen i matchen redan efter sju spelade minuter. Efter ett fint anfall kom bollen fram till Emmi Alanen som snyggt sköt in bollen vid det bortre hörnet. Således kunde bortalaget gå till halvtidsvilan med en uddamålsledning. I den andra halvleken punkterade landslagsanfallaren Anna Anvegård matchen med sitt 0-2 efter att ha tryckt in en frisparksretur från Moa Öhman. Innan huvuddomaren förkunnade att matchen var slut utökade bortalaget sin ledning ytterligare en gång när slutsiffrorna skrevs till 0-3.

Piteå IF-Eskilstuna United DFF 3-1 (2-1)

De regerande mästarna Piteå har sedan mitten på maj gått tungt med bara en seger på sex matcher när man under söndagens ställdes mot Eskilstuna som å andra sidan har höjt sig med tre raka segrar efter en krampaktig inledning på säsongen. Därav var det inte heller särskilt överraskande att det var Eskilstuna som spräckte nollan i matchen med 0-1 i den 16:e minuten. Det var efter en fin genomskärare som Felicia Rogic kunde skjuta in matchens första och göra sitt tredje mål den här säsongen. Därefter sköt först Nina Jakobsson in kvitteringen för hemmalaget och sedan gjorde Julia Karlernäs 2-1. Vändningen var fulländad. Under resterande tid av matchen hann återigen Jakobsson skjuta in ett mål när Piteå vann med 3-1.