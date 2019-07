TV: Rosengård upp i serieledning efter överkörning

FC Rosengård - Kungsbacka DFF 6-1 (3-1)

När jumboplacerade Kungsbacka under lördagen gästade tabelltvåan Rosengård var det under inledningen aldrig något snack om vilket lag som hade kommandot. I hemmalagets tredje hörna tog man även ledningen då VM-försvararen Nathalie Björn nickade in 1-0 via stolpen och in i mål. Hemmalaget försvarade dock inte sin ledning särskilt länge då bortalaget i den 16:e minuten kvitterade genom Linda Nyman. Tio minuter senare var däremot ordningen återställd. Då nickade Rosengårds Glodis Perla Viggosdottir in kvitteringen efter en fin framspelning av Hanna Bennison. Innan halvtidsvilan nickade Viggosdottir återigen in ett mål, vilket gjorde att hemmalaget kunde gå till halvtidsvilan med en 3-1-ledning. I den andra halvleken fortsatte Rosengård att trycka och gjorde hela tre mål när man vann med imponerande 6-1 över Kungsbacka.

Kopparbergs/Göteborg FC - Kif Örebro 0-0

Hemmalaget hade greppet om den första kvarten när man förde spelet och skapade dessutom en del chanser. Den farligaste av dessa kom i den tionde minuten då Rebecka Blomqvist kommit fri mot Danielle Rice – som räddade anfallarens avslut. Senare under den första halvleken var Göterborg, flertalet gånger, nära att straffa gästerna men Rice stod pall och räddade avslutsförsöken. I början på den andra halvleken var det återigen göteborgarna som var nära att ta ledningen när Pauline Hammarlund nickade över Piteå-målet. Kopparbergs/Göteborg fortsatte att trycka på – samtidigt som gästerna också skapade sina chanser – men man lyckades inte få hål på Örebro när mötet på Valhalla IP slutade mållöst, 0-0.

