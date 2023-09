Bisarra bilder - döda råttor på planen under Köpenhamnsderbyt

FC Köpenhamn besegrade under söndagen Brøndby med 3-2 i ett Köpenhamnsderby på Brøndby Stadion i Superligan. Svensken Roony Bardghji, 17, hoppade in i slutet av andra halvlek och vände på matchen på egen hand med två mål till seger.

- Det är så viktigt. Jag har svårt att prata just nu. Jag vet inte alls vad jag ska säga. Det här är tre mycket viktiga poäng. Det är ett derby och en kamp om förstaplatsen, sa svensken till danska Viaplay efteråt.

Senare under söndagen rapporterar den danska tidningen Ekstra Bladet om en mindre rolig företeelse, som beskrivs som en "rått-attack", i samband med matchen. Tidningen publicerar bilder på att döda råttor slängdes in mot planen - mitt under matchen - och sedermera blev bortplockade av ordningsvakter.

Annons

Brøndby IF:s kommunikationschef Christian Schultz berättar att klubben utreder händelsen.

- Som brukligt efter varje match håller vi nu på att se över vårt omfattande videomaterial och pratar med våra ordningsvakter om eventuella brott mot arenareglerna som har skett i samband med derbyt i syfte att identifiera och straffa de individer som har brutit mot reglerna, säger han till Ekstra Bladet och fortsätter:

- Skulle våra undersökningar bekräfta det material vi har fått visat av dig - det vill säga att döda råttor kastats in på planen under matchen - är det först och främst obegripligt dumt, och något som vi som klubb tar starkt avstånd från.

Under ett derbymöte mellan klubbarna 2017 kastades också råttor in på planen. Svensken Ludwig Augustinsson spelade då i derbyt, och behövde sparka undan råttor.

Annons

- Jag var lite i chock. Det är första gången jag har upplevt något sådant. Jag har testat på öl och mynt, men råttor, sa han enligt Ekstra Bladet då.

- Jag frågade domaren hur jag skulle sparka (en hörna) när det fanns döda råttor på planen. Han sa åt mig att sparka iväg dem och det gjorde jag. Jag sparkade bort en och Verbic sparkade bort en annan. Det var äckligt, fortsatte han.

FCK toppar i dagsläget den danska högstaligan.