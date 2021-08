Fast på bänken i FCK - ger framtidsbesked: "Kan gå sjukt fort"

Beskedet kom i onsdags. FC Köpenhamn-målvakten Karl-Johan Johnsson, 31, petades från landslaget - för första gången på fyra år. Istället valde förbundskapten Janne Andersson att ta med Pontus Dahlberg, som är utlånad till Doncaster från Watford.

- Det är såklart trist men Janne ringde dagen innan och snackade lite. Så jag visste det redan innan. Men det är såklart tråkigt. Man har varit med där ett tag nu så det känns lite konstigt att man inte ska åka iväg. Men det är som det är, sa Johnsson till Fotbollskanalen.

Samtidigt sitter Johnsson i en knepig sits i klubblaget. I FCK:s A-trupp finns fyra målvakter. Den svenske talangen Johan Guadagno värvades från Manchester United under sommaren. Dessutom plockade danskarna in Kamil Grabara från Liverpool för 30 miljoner kronor, enligt The Athletic. Utöver de tre finns norske Sten Grytebust i laget. En konkurrenssituation som är allt annat än mild.

I de sex inledande ligamatcherna har Johnsson suttit fast på bänken. Trots det talar det mesta för att han blir kvar.

- De har sagt till oss att vi är en målvakt för mycket. Men samtidigt har vi kontrakt både jag och Sten - så vi har väl jobbat utifrån det. Nu är det inte jättemånga dagar kvar på det internationella fönstret (stänger vid midnatt 31 augusti) så som det ser ut nu blir jag kvar. Det är så som det ser ut och vi tränar på. Men samtidigt vet man att det kan gå sjukt fort i fotbollens värld, så det är inte slut förrän fönstret är slut. Men med största sannolikhet kommer vi vara kvar, säger Johnsson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Såklart hade man velat att det såg annorlunda ut men samtidigt var jag back-upp bakom Sten förra året. Nu trodde jag att jag skulle vara tredjealternativet men jag har ändå fått vara med på bänken. Det är ändå något positivt.

Hur har det sett ut med erbjudande från andra klubbar?

- Man har ju kollat sig om. Agenten hör väl sig för lite - men vi sa att det ska vara något riktigt bra för att vi ska lämna. för vi trivs väldigt bra här och med klubben. Sedan är väl speltiden det som är det dåliga nu - annars trivs vi bra. Ena killen har börjat skolan precis och vi har nära hem till familj och vänner, så det är jättebra.

Har det funnits konkreta bud?

- Nej, det har det inte.

31-åringen representerade Halmstads BK innan han 2013 lämnade för NEC Nijmegen. En återkomst till allsvenskan lär det inte bli under den närmsta tiden.

- Det är väl inte riktigt det som är prio ett, vi vill gärna fortsätta bo utomlands. Vi känner att Sverige finns kvar där och när det skulle bli får man ta då. Men vi vill gärna testa bo utomlands en längre tid. Sedan om det blir så får vi se vad som kan ploppa upp här framöver eller vad som händer.

Är det en sportslig utmaning du vill åt eller kan du tänka dig att säkra framtiden ekonomiskt genom ett större kontrakt någonstans?

- Det ska passa med familj och sånt. Det får inte vara en för liten stad utan det måste finnas en internationell skola och så vidare... Samtidigt vet man att där brukar inte finnas för mycket att välja på. Det får man ta då - men det är svårt att veta vad som kan vara bra när man inte riktigt vet vad som kan hända. Det är mycket tillfälligheter.