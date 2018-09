Stor tvist om spelaravtal i danska landslaget: "Kaos just nu"

Danmarks herrlandslag ligger sedan tidigare i tvist med det danska fotbollsförbundet (DBU) om spelarnas avtal. DBU nekade ett motförslag från spelarföreningen om förlängning av nuvarande avtal, vilket resulterade i att tvisten strandade igen. Under söndagskvällen meddelade DBU, som ett svar på det, att det söker nya spelare till kommande landskamperna mot Slovakien och Wales, den senare i Nations League.

Nu går Borussia Dortmunds danske mittfältare Thomas Delaney ut med att han hoppas på en snabb lösning inför de kommande landskamperna.

- I min värld ska de bästa spelarna spela. Det måste alla vara överens om - även DBU. Vi är redo att spela när det kommer (ett avtal). Det kan gå snabbt och det kan dra ut (på tiden), säger han till TV2 News, skriver den danska tidningen Ekstrabladet.

- Vi kommer alltid vara beredda på en framgång (att hitta en lösning). Det är fortfarande vårt mål, fortsätter han.

Däremot är han oroad över situationen.

- Den här situationen är självklart kritisk. Det finns ingen som gillar att vara i det här läget och det är naturligtvis två parter som måste hitta en lösning. Det börjar bli kritiskt, säger Delaney.

- Jag vet inte just nu vad som händer i morgon (måndag). Just nu är vi utspridda. Det finns spelare som har spelat i kväll (läs i går kväll). Det är kaos just nu och vi måste träffas för att se hur vi kan lösa detta, fortsätter han.

DBU uttalade sig även i dansk media om att förbundet inte var villigt att förlänga spelarnas tidigare avtal, då det tycker att det är ett avtal som gått ut och att ett nytt ska skrivas med spelarna. Det kom i sin tur som en chock för spelarna. Det återstår att se om tvisten blir löst före de kommande landskamperna.