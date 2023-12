Ifö Bromölla IF nekades elitlicens - tänker inte överklaga: "Ett medvetet val - lite av en protest"

När Svenska Fotbollförbundets licensnämnd meddelade sina elitlicensbeslut för 2024 under fredagen stod det klart att två föreningar inte får elitlicenser. Dalkurd FF och Ifö Bromölla IF.

Besluten för de två klubbarna löd enligt följande:

"DK Elit AB (Dalkurd) har inte levererat intyg angående betalningar per 31 augusti 2023 och har i övrigt inte levererat tillräckligt stödjande dokument avseende dem fortsatta driften under hela nästkommande år, med hänsyn till de många betalningsanmärkningar som förelegat under år 2023, och uppfyller därmed inte kravet för att kunna få elitlicens för år 2024", skrev SvFF på sin hemsida.

Ifö Bromölla IF:

"Ifö Bromölla IF har inte anmält en huvudtränare som uppfyller tränarkriteriet för elitlicens, och uppfyller därmed inte kravet för att kunna få elitlicens för år 2024".

Dalkurd har uppgett för Fotbollskanalen att de avser att överklaga beslutet. Bromölla? De tar beslutet med ro.

- I grund och botten är det ett positivt besked eftersom vi inte åkte på de ekonomiska kriterierna, vilket har varit den största snackisen och fokuspunkten här i föreningen under hösten. Det är oerhört positivt. Sedan att man har en sådan här märklig regel på tränarfrågan, det får stå för de som hittat på det, säger ordföranden Kim Svensson till Fotbollskanalen.

Kravet på utbildningsnivå för tränare i allsvenskan, superettan, damallsvenskan och elitettan återfinns alltså i SvFF:s reglemente för elitlicens. När varje klubb årligen får sin elitlicens prövad 15 november krävs en Uefa Pro-utbildad tränare för att beviljas licensen. Likt ekonomikravet är även tränarkravet ett A-kriterium, vilket innebär att påföljden för icke uppfyllt krav är nedflyttning med minst en serie.

I samma regelverk finns en bestämmelse för tränarvakans, det vill säga när en förening sparkar sin huvudtränare under pågående säsong (bland annat). Berörd klubb har då, som tidigare nämnt, 60 dagar på sig att anställa en tränare med Uefa Pro-utbildning. Det anses dock vara ett B-kriterium, vilket innebär att påföljden i stället är böter om maximalt 500 000 kronor vid regelbrott.

Teoretiskt skulle en klubb i allsvenskan och superettan därför kunna sparka sin tränare i december och därefter spela hela nästkommande säsong utan en tränare med rätt licens, vilket strider mot regelverket, med "enda" påföljden böter. Detta då A-kriteriet för en Uefa Pro-utbildad tränare endast krävs vid ett tillfälle per år: 15 november när elitlicensen ska prövas.

Bromölla degraderades till division ett den 12 november när laget förlorade säsongens sista - och avgörande - match mot BK Häckens ungdomslag med 2-3. Då valde föreningen medvetet att inte ha någon anställd chefstränare överhuvudtaget därefter.

- Från vårt håll handlar det mest om att vara pragmatisk. Vi hade åkt ner och då fanns det inte riktigt någon anledning att anställa någon tränare bara för att uppfylla kriterierna för elitlicensen. Speciellt inte med tanke på den ekonomiska situationen vi befann oss i och fortfarande befinner oss i.

- För mig är det egentligen inga konstigheter. Det var ett medvetet val vi gjorde att inte ha någon tränare överhuvudtaget, egentligen. Vi befann oss någonstans i ett vakuum, där det är tufft och där vi lite grann funderar på vad vi ska hitta på med vår damverksamhet framåt.

Det var alltså ett ganska väntat beslut?

- Ja absolut, vi visste ju att vi inte uppfyller det regelverket som finns. Sedan tycker jag personligen att det regelverket är oerhört konstigt utformat. Men att vi inte skulle få någon elitlicensen, det visste vi om. Det var ingen nyhet. Men som sagt, det var ändå positivt att vi inte åkte på ekonomikriterierna. Det tycker jag var väldigt, väldigt positivt, berättar Svensson och fortsätter:

- Vi hade egentligen meddelat licensnämnden i mötena vi haft med dem att vi inte hade några ambitioner att spela division ett. Så det var ingen betydelse för oss.

Då kommer ni inte överklaga beslutet?

- Nej, nej. Absolut inte.

Svensson berättar vidare att beslutet att inte satsa på att få elitlicensen var av olika anledningar. Delvis av ekonomiska grunder, delvis som någon form av protest mot det rådande tränarkriteriet för att få elitlicensen.

- Delvis, kan man väl säga att det var det lite grann (av ekonomiska skäl). Men sedan är det väl en liten protest mot hur regelverket är utformat också. Vi skulle mycket väl kunnat anställt en tränare några dagar och uppfyllt kriteriet, men alltså det är ju ett skämt om man hade gjort på det sättet.

Framöver, vad innebär det för er verksamhet att inte spela i elitettan?

- När degraderingen var ett faktum försvann ju halva truppen direkt, det var lånespelare. Så för oss som förening är det här väl bara positivt, egentligen. Nu får vi en chans att börja bygga om verksamheten från grunden, så vi skapar en solid bas att stå på framåt. Sedan om det räcker för att ta oss till elitfotbollen igen, på dam- eller herrsidan, så är ju det jättebra. Men den dagen, om den kommer, den ligger ju några år fram i tiden.

Är det en ambition för er att ta er tillbaka till elitfotbollen?

- Absolut inte. Ambitionen är att bygga en fantastisk stark och solid ungdomsverksamhet. Vi sätter målen där, snarare. Fokuserar på det. Och gör vi det bra och rätt så är jag helt övertygad om att slutprodukten, det vill säga var seniorlagen spelar, det kommer att bli riktigt bra i framtiden.