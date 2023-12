SvFF:s besked: Dalkurd beviljas inte elitlicens - tvångsnedflyttas

Dalkurd FF utmanade länge om en plats till superettan den gångna säsongen men hamnade till slut som trea i ettan norra. Trots det kommer klubben att få spela i landets fjärdeliga nästa år.

På fredagen meddelade nämligen Svenska Fotbollsförbundets licensnämnd sina elitlicensbeslut för 2024.

På herrsidan har samtliga klubbar i allsvenskan, superettan och ettan beviljats ny elitlicens för nästa år - förutom just Dalkurd. Enligt SvFF:s regelverk innebär det att klubben tvångsnedflyttas en serienivå, det vill säga till division 2.

"DK Elit AB (Dalkurd) har inte levererat intyg angående betalningar per 31 augusti 2023 och har i övrigt inte levererat tillräckligt stödjande dokument avseende dem fortsatta driften under hela nästkommande år, med hänsyn till de många betalningsanmärkningar som förelegat under år 2023, och uppfyller därmed inte kravet för att kunna få elitlicens för år 2024", skriver SvFF på sin hemsida.

Dalkurd spelade i allsvenskan så sent som 2018 och trillade ur superettan 2022.

När Fotbollskanalen når ordförande Bawer Alacabek meddelar han direkt att klubben kommer överklaga beslutet.

- Det är tråkigt. Vi har det mesta under kontroll och vi kommer ordna allt, så förhoppningsvis kommer de ändra beslutet, säger Alacabek till Fotbollskanalen.

- Det är inga större saker egentligen. Allt handlar om att vi har bytt styrelse och massa anställda under året, och i samband med det har överlämningen inte varit optimal. Därmed har många deadlines missats.

Han tillägger:

- Man vet aldrig när det kommer till en överklagan, men jag är hoppfull om att det ska gå vägen. Det är saker vi kan ordna och kommer fixa.

Dalkurd planerar att inleda en dialog med SvFF under kommande vecka för att "ordna upp" situationen. Det återstår att se ifall en överklagan får bifall.

Vidare hävdar Alacabek att den ekonomiska situationen i klubben inte är krisartad. När det gäller de skulder och betalningsanmärkningar Dalkurd haft under året säger han:

- Vissa fakturor har vi överklagat och bestridit. Det handlar bland annat om en försäkring vi har fått dubbla fakturor för. Många anmärkningar har vi bestridit och de är under utredning. Kring många andra har vi en dialog (med fordringsägarna, reds. anm). Vi försöker att lösa det.

- Den ekonomiska situationen i klubben är okej. Vi har avtal med våra sponsorer som löper över nästa år. Det är just att vi inte har hållit alla deadlines på grund av överlämningen som inte var optimal. Men som sagt, vi håller på att se över allt och ska skicka in det till SvFF.

Alacabek avslutar:

- Vi jobbar hårt för att visa att vi har en verksamhet och ekonomi som kommer hålla nästa år. Det ska vi försöka visa när vi överklaga, säger Dalkurds ordförande.

På damsidan beviljas inte Ifö Bromölla ny elitlicens. Eftersom klubben dessutom åkte ur elitettan väntar tvångsnedflyttning med två serienivåer, till division 2.

"Ifö Bromölla IF har inte anmält en huvudtränare som uppfyller tränarkriteriet för elitlicens, och uppfyller därmed inte kravet för att kunna få elitlicens för år 2024", skriver SvFF.

Båda klubbarna har två veckor på sig att överklaga respektive beslut till SvFF:s överklagandenämnd. Saken kan därefter tas vidare till Riksidrottsnämnden.

Fotbollskanalen söker representanter för Bromölla