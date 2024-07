Brittisk media: Ändring i Englands elva - Shaw startar

England ställs under söndagskvällen mot Spanien i EM-final. Sent under lördagen publicerades uppgifter i brittisk media om att förbundskaptenen Gareth Southgate ställer upp med samma lag som i semifinalen mot Nederländerna, men nu kommer Daily Mail, The Telegraph och The Sun med nya uppgifter om att det blir en förändring.

Enligt de engelska tidningarna kommer Luke Shaw att starta i stället för Kieran Trippier på vänsterkanten i England.

Shaw har i år slitit med skadeproblem, och har hittills bara gjort två inhopp mot Schweiz och Nederländerna i EM.

Englands förväntade elva: Pickford - Walker, Stones, Guehi - Saka, Mainoo, Rice, Shaw - Foden, Bellingham - Kane.